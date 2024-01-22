Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sevan Nişanyan kimdir, kaç yaşında nereli? İşte Savan Nişanyan hakkında merak edilenler

        Sevan Nişanyan kimdir, kaç yaşında nereli? İşte Savan Nişanyan hakkında merak edilenler

        Sevan Nişanyan ismi, son günlerde hakkında gündeme gelen haberler sonrasında merak edilip araştırılan isimler arasında yer alıyor. Özellikle "Sevan Nişanyan kimdir, kaç yaşında nereli?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Sevan Nişanyan hakkında merak edilenler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 15:58 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sevan Nişanyan kimdir? Söylemleriyle iligli gündeme gelen haberler sonrası kamuoyunda bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Savan Nişanyan hakkında merak edilenler...

        2

        SEVAN NİŞANYAN KİMDİR?

        Sevan Nişanyan, 1956 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Işık Lisesi ve Robert Lisesinde tamamlayan Sevan Nişanyan, 1974’te ABD’ye giderek Yale Üniversitesi ve Columbia Üniversitesinde tarih, felsefe ve Güney Amerika Siyasi Sistemleri üzerine eğitim gördü.

        Sevan Nişanyan, 1984-1985 yıllarında Commodore 64 adlı kişisel bilgisayarı (PC) Türkiye’ye getiren firmanın kurucusu ve yöneticisi oldu.

        Bilgisayar programcılığı ile ilgilendi, çeşitli konuşma ve konferanslara katıldı.Türkiye’nin ilk popüler bilgisayar dergisi olan Commodore’u kurup orada Baytan Bitirmez müstear ismiyle yazılar yazdı.

        Sevan Nişanyan, çeşitli İngiliz ve Uzakdoğu yayınevleri için seyahat kitapları kaleme aldı.

        1998 yılında “Küçük Oteller Kitabı” adlı kitabı ilk kez yayımladı. Türk turizmine kitle turizmi dışında yeni bir yön kazandırma çabası olarak görülebilecek “Küçük Oteller Kitabı”‘nı her sene yenileyerek bir referans kitabı haline geldi.

        1995 yılında eşi Müjde Nişanyan ile birlikte İzmir’in Selçuk ilçesinin Şirince köyüne yerleşen Sevan Nişanyan, bu köyde geleneksel mimari dokuyu korumak ve canlandırmak için yaptığı çalışmalarla tanındı.

        3

        Eski köy evlerini geleneksel tarzda onararak oluşturduğu Nişanyan Evleri adlı otel 1999’da işletmeye girdi. Sevan Nişanyan, Şirince’de yıkılmakta olan evleri resmi izin olmadan restore ettiği gerekçesiyle 2001 yılında 2863 sayılı yasa kapsamında 10 ay hapis cezası aldı.

        Bu dönemde Türkçenin etimolojisi üzerine ilk kapsamlı bilimsel çalışma olan “Sözlerin Soyağacı: Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü” adlı çalışmasını tamamladı; aynı sözlüğün popüler bir özeti olan “Elifin Öküzü ya da Sürprizler Kitabı” adlı kitabı yayımlandı.

        Sevan Nişanyan, 2004’te İnsan Hakları Derneği tarafından verilen Ayşenur Zarakolu Özgür Düşünce Ödülü’ne layık görüldü.

        Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgeleri hakkında resmî görüşün verilerini sorgulayan “Ankara’nın Doğusundaki Türkiye” adlı gezi rehberi 2006’da yayımlandı.

        2008 yılında eşi Müjde Hanım’dan ayrılan Sevan Nişanyan’ın üç çocuğu vardır. 2009 yılında Aynur Deniz ile evlenmiştir.

        Nişanyan, tutuklu bulunduğu Foça Açık Cezaevi’nden 15 Temmuz 2017'de firar etti.

        Nişanyan, firar sonrası Yunananistan Samos'a yerleşti. Ardınddan Karadağ'a yerleşti. Ermenistan vatandaşı da olan Nişanyan dönem dönem Ermanistan'da da ikamet etmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        Kripto para yasası için geri sayım
        Kripto para yasası için geri sayım
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Aşk iddialarına hızlı cevap
        Aşk iddialarına hızlı cevap
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!