Sevan Nişanyan kimdir, kaç yaşında nereli? İşte Savan Nişanyan hakkında merak edilenler
Sevan Nişanyan ismi, son günlerde hakkında gündeme gelen haberler sonrasında merak edilip araştırılan isimler arasında yer alıyor. Özellikle "Sevan Nişanyan kimdir, kaç yaşında nereli?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Sevan Nişanyan hakkında merak edilenler
Sevan Nişanyan kimdir? Söylemleriyle iligli gündeme gelen haberler sonrası kamuoyunda bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Savan Nişanyan hakkında merak edilenler...
SEVAN NİŞANYAN KİMDİR?
Sevan Nişanyan, 1956 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Işık Lisesi ve Robert Lisesinde tamamlayan Sevan Nişanyan, 1974’te ABD’ye giderek Yale Üniversitesi ve Columbia Üniversitesinde tarih, felsefe ve Güney Amerika Siyasi Sistemleri üzerine eğitim gördü.
Sevan Nişanyan, 1984-1985 yıllarında Commodore 64 adlı kişisel bilgisayarı (PC) Türkiye’ye getiren firmanın kurucusu ve yöneticisi oldu.
Bilgisayar programcılığı ile ilgilendi, çeşitli konuşma ve konferanslara katıldı.Türkiye’nin ilk popüler bilgisayar dergisi olan Commodore’u kurup orada Baytan Bitirmez müstear ismiyle yazılar yazdı.
Sevan Nişanyan, çeşitli İngiliz ve Uzakdoğu yayınevleri için seyahat kitapları kaleme aldı.
1998 yılında “Küçük Oteller Kitabı” adlı kitabı ilk kez yayımladı. Türk turizmine kitle turizmi dışında yeni bir yön kazandırma çabası olarak görülebilecek “Küçük Oteller Kitabı”‘nı her sene yenileyerek bir referans kitabı haline geldi.
1995 yılında eşi Müjde Nişanyan ile birlikte İzmir’in Selçuk ilçesinin Şirince köyüne yerleşen Sevan Nişanyan, bu köyde geleneksel mimari dokuyu korumak ve canlandırmak için yaptığı çalışmalarla tanındı.
Eski köy evlerini geleneksel tarzda onararak oluşturduğu Nişanyan Evleri adlı otel 1999’da işletmeye girdi. Sevan Nişanyan, Şirince’de yıkılmakta olan evleri resmi izin olmadan restore ettiği gerekçesiyle 2001 yılında 2863 sayılı yasa kapsamında 10 ay hapis cezası aldı.
Bu dönemde Türkçenin etimolojisi üzerine ilk kapsamlı bilimsel çalışma olan “Sözlerin Soyağacı: Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü” adlı çalışmasını tamamladı; aynı sözlüğün popüler bir özeti olan “Elifin Öküzü ya da Sürprizler Kitabı” adlı kitabı yayımlandı.
Sevan Nişanyan, 2004’te İnsan Hakları Derneği tarafından verilen Ayşenur Zarakolu Özgür Düşünce Ödülü’ne layık görüldü.
Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgeleri hakkında resmî görüşün verilerini sorgulayan “Ankara’nın Doğusundaki Türkiye” adlı gezi rehberi 2006’da yayımlandı.
2008 yılında eşi Müjde Hanım’dan ayrılan Sevan Nişanyan’ın üç çocuğu vardır. 2009 yılında Aynur Deniz ile evlenmiştir.
Nişanyan, tutuklu bulunduğu Foça Açık Cezaevi’nden 15 Temmuz 2017'de firar etti.
Nişanyan, firar sonrası Yunananistan Samos'a yerleşti. Ardınddan Karadağ'a yerleşti. Ermenistan vatandaşı da olan Nişanyan dönem dönem Ermanistan'da da ikamet etmektedir.