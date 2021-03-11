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HaberlerGündem3. SayfaSevcan Demir'in ölümü! Son dakika: Kahreden izler gerçeği ortaya çıkardı
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"4'üncü katta düştü" dediler! Kahreden gerçek!

İstanbul'da, dini nikahlı eşi Kenan Danış ile tartıştıktan sonra evinin 4´üncü katından düşerek hayatını kaybeden Sevcan Demir'in vücudunda çok sayıda darp ve boğuşma izi tespit edildi. Şüpheli Kenan Danış, tutuklanarak cezaevine götürüldü

Sevcan Demir'in ölümü! Son dakika: Kahreden izler gerçeği ortaya çıkardı
"4'üncü katta düştü" dediler! Kahreden gerçek!
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DHA

İstanbul Esenyurt'ta iki gün önce, Süleymaniye Mahallesi 831 Sokak´ta bulunan bir binanın dördüncü oturan Sevcan Demir, dini nikahlı eşi Kenan Danış ile tartışmaya başladı. Komşular, seslerden rahatsız oldukları için polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Sevcan Demir´in şikayetçi olmaması üzerine evden ayrıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre yaklaşık bir saat sonrasında Sevcan Demir, dördüncü kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Kadın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın baş şüphelisi Kenan Danış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tüm suçlamaları reddeden Danış, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine götürüldü.

"SENİN BU KIZINI GEBERTECEĞİM"

İddiaya göre, Sevcan Demir´in, eşinden korunmak için kendisini odaya kilitlediği, şüpheli Kenan Danış´ın ise kapıları kırarak zorla açtığı öne sürüldü.

Sevcan Demir´in babasının, polise verdiği ifadesinde; "Kızımla olaydan saatler öncesinde görüntülü konuşuyorduk, sonra birden Kenan telefonu kızımın elinden aldı. Sonrasında `senin bu kızını geberteceğim´ dedi. Telefon kapandı" dediği ortaya çıktı.

"KENDİSİNİ BALKONDAN AŞAĞI ATTI"

Ayrıca, polis ekipleri evde Sevcan Demir´in yazdığını belirlediği bir mektup buldu. Sevcan Demir´in, "Oğlum beni affet, seni hak etmedi" yazan mektubu 12 yaşındaki oğluna bıraktığı anlaşıldı.

Şüpheli Kenan Danış ise emniyetteki ifadesinde, "Ben öldürmedim, tartışmaya başlayınca kendini balkondan aşağıya attı" dedi.

VÜCUDUNDA DARP VE BOĞUŞMA İZİ

Sevcan Demir'in vücudunda çok sayıda darp ve boğuşma izi tespit edildi.

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