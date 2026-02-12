Canlı
        SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI, KONUSU VE DİZİ KARAKTERLERİ: Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

        Sevdiğim Sensin oyuncuları ve konusu: Sevdiğim Sensin dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, 12 Şubat Perşembe akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Bu sebeple Sevdiğim Sensin oyuncuları ve konusu gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in paylaştığı dizi; sınıf farklarının, imkansızlığın, yalancı hayatın ışıkları ile törenin karanlığında filizlenen cesur bir aşk hikayesini izleyicilerle buluşturacak. Peki Sevdiğim Sensin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin konusu, oyuncuları ve dizi karakterleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 14:44 Güncelleme: 12.02.2026 - 14:44
        1

        Star TV’nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. Aytaç Şaşmaz, Helin Kandemir, Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın gibi isimleri buluşturan Sevdiğim Sensin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapım; askerlik görevi sırasında yaşanan deprem felaketinde köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ve köylü kızı Dicle’nin tanışmalarıyla değişen kaderlerini konu alıyor. Peki Sevdiğim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Star TV’nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…

        2

        SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

        Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu Star TV’nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, yayın hayatına başlıyor.

        Yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği Ay Yapım imzalı dizi, 12 Şubat 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

        3

        SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ KONUSU

        Senaryosunu Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı, hikayesi Coşkun Irmak’a ait olan Sevdiğim Sensin dizisi, askerliğinin son haftasında köy halkına yardıma giden İstanbullu Erkan ile o köyden hiç dışarı çıkmamış Dicle’nin tanışmasıyla değişen hayatlarını konu alıyor.

        Yayınlanan tanıtımda, Dicle’nin Erkan’la evlendikten sonra İstanbul’a uzanan yolculuğuna dair ilk görüntüler yer alıyor.

        4

        Aldur ailesi, askerden dönmesini bekledikleri oğullarının geleceğini planlarken, Erkan’ın hayatını kurtarmak için evlendiği Dicle ile birlikte köşke gelmesi, yaşanacak sarsıcı gelişmelerin sinyalini veriyor.

        Büyük şehre alışmaya çalışan Dicle’nin masumiyetini, Erkan’ın hayran bakışlarla izlemesi, izleyiciyi cesur ve etkileyici bir aşk hikâyesinin beklediğini ortaya koyuyor.

        5

        SEVDİĞİM SENSİN 1. BÖLÜM ÖZETİ

        Bir dağ kulübesinde doğup büyüyen Dicle, acımasız abilerinin baskısı yüzünden adeta tutsak bir hayat sürmektedir.

        Annesiyle yaşadığı kulübenin bahçesinden öteye hiç çıkmamış, dünyaya çok yabancı kalmıştır.

        6

        Bir gün bölgede yaşanan deprem nedeniyle yolu, İstanbul’daki konforlu hayatını geride bırakıp vicdan borcuyla askerliğini yapan Erkan’la kesişir.

        Kader, Dicle ve Erkan’ın yolunu dökülen kanla bağlar ve Erkan, Dicle’yi töre cinayetinden korumak için onunla evlenmek zorunda kalır.

        7

        Dicle, saf kalbiyle bu evliliği gerçek sanırken, Erkan’ı askerden dönüşünde ailesinin planladığı başka bir evlilik beklemektedir.

        Erkan, hayatını kurtarmak için okuma yazma dahi bilmeyen Dicle’yi İstanbul’a götürmek zorundadır.

        Dicle, İstanbul’daki yepyeni dünya karşısında bocalarken, Erkan ailesine bu zoraki evliliği nasıl açıklayacaktır?

        8

        SEVDİĞİM SENSİN OYUNCU KADROSU VE DİZİ KARAKTERLERİ

        Aytaç Şaşmaz - Erkan Aldur

        Helin Kandemir - Dicle Demir

        Hüseyin Avni Danyal - Esat Aldur

        Esra Ronabar - İnci Aldur

        Deniz Işın - Nilüfer Aldur

        Özlem Conker - Fatoş Parsoğlu

        Cihat Süvarioğlu - Tahir Aldur

        Umutcan Ütebay - Kadir Çatalca

        Elçin Zehra - Burçin Parsoğlu

        Nihan Büyükağaç - Havva Vardar

        Barış Baktaş - Civan Demir

        Emrah Aytemur - Ferman Demir

        Gökhan Soylu - Hamdi Parsoğlu

        Murat Seven - Fikret Doğanay

        Yılmaz Kunt

        Manolya Maya

        Bensu Uğur

        9

        SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Sevdiğim Sensin dizisinin ilk çekimleri Ağrı’da gerçekleştirildi. Ağrı’da başlayan hikaye, İstanbul’da devam ediyor.

        Hikayenin kırsal atmosferini yansıtan sahneler için Ağrı’nın doğal ve dağlık bölgeleri tercih edildi. Şehir hayatının dinamizmini gösteren bölümler ise İstanbul’da çekiliyor.

        10
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
