Star TV’nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. Aytaç Şaşmaz, Helin Kandemir, Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın gibi isimleri buluşturan Sevdiğim Sensin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapım; askerlik görevi sırasında yaşanan deprem felaketinde köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ve köylü kızı Dicle’nin tanışmalarıyla değişen kaderlerini konu alıyor. Peki Sevdiğim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Star TV’nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…