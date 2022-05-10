Seversin dizisi yayın tarihi tanıtımın ardından gündeme geldi. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün paylaştığı Seversin dizisi konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Dizinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmenliği de Serdar Gözelekli üstleniyor. Tanıtımı ile beğeni toplayan yeni yaz dizisi yakında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak. İşte, Seversin dizisi oyuncuları ve konusu…