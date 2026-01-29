'Sevgili Yelena Sergeyevna' seyirciyle buluşuyor

Lyudmila Razumovskaya’nın bir doğum günü kutlamasıyla başlayıp psikolojik bir savaşa dönüşen bir geceyi mercek altına alan sarsıcı eseri "Sevgili Yelena Sergeyevna", Üsküdar'da sahneleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Belgi Paksoy’un çevirdiği, Bora Seçkin’in yönettiği "Sevgili Yelena Sergeyevna" oyununu 30-31 Ocak tarihlerinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde seyirciyle buluşturuyor.

Dramaturjisini Hande Ören’in, dekor ve kostüm tasarımını Almila Altunsoy’un, ışık tasarımını Özcan Çelik’in, efekt tasarımını Emrah Can Yaylı’nın yaptığı, fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş’ın çektiği oyunda Hazal Uprak, Ayşecan Tatari, Direnç Dedeoğlu, Elyesa Çağlar Evkaya, Cihat Faruk Sevindik rol alıyor.

Oyun, sadece bir öğretmen ve dört öğrencisi arasında geçen bir olay örgüsü değil; aynı zamanda toplumsal yozlaşmanın klostrofobik bir odada vücut bulmuş halini yansıtıyor. Oyun, güncelliğini asla yitirmeyen "amaç için her yol mubah mıdır?" sorusunu merkeze alıyor.

Oyunun Konusu:

İdealist ve ilkeli matematik öğretmeni Yelena Sergeyevna mütevazı evinde annesiyle birlikte yaşamaktadır. Okul dışında uzun süredir hasta olan annesiyle de ilgilendiği rutin bir günün sonunda evinin kapısı çalınır. Öğrencileri o gün doğum günü olan öğretmenlerini kutlamak için ellerinde çiçekler ve hediyelerle kapıda durmaktadır. İlk bakışta oldukça sıradan bir kutlama olarak başlayan gece ilerleyen saatlerde bambaşka bir boyut alır. Etekteki taşların dökülmesi ile bu sürpriz ziyaretin masum bir kutlamadan fazlası olduğu ortaya çıkar.

Sovyetler Birliğinde geçen ve Perestroyka’nın ilk yıllarında kaleme alınan oyun, etik çöküşün eşiğindeki bir toplumu mercek altına alıyor. Değerler çatışması ve bireysel çıkarlar uğruna neler yapılabileceği başta olmak üzere bugün hala varlığını koruyan pek çok soruna da ışık tutmayı ihmal etmiyor.

Oyun, 28-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.