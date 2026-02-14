Sevgililer Günü Google'a Doodle oldu! 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
14 Şubat Sevgililer Günü Google'a Doodle oldu. Google özel günleri tasarladığı özel animasyonlarla ana sayfasına taşıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de es geçmeyen Google, hazırladığı Doodle'ı kullanıcıların beğenisine sundu. Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü, kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Peki, 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Sevgililer Günü tarihçesi...
Dünyanın en popüler arama motorları arasında yer alan Google, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir Doodle hazırladı. Tasarladığı özel tasarımı ana sayfasına taşıyan Google, sevgilileri unutmadı. Günümüzde bu gelenek sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Peki, 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı, anlam ve önemi nedir? İşte detaylar...
SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR, NEREDEN ÇIKMIŞTIR?
Sevgililer Günü, her yıl 14 Şubat'ta kutlanır. Birçok ülkede kutlanan bu özel günün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır. Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.
Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.
GÜNÜMÜZDE SEVGİLİLER GÜNÜ
14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.