Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Sevgililer Günü Google'a Doodle oldu! 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı, anlam ve önemi nedir?

        Sevgililer Günü Google'a Doodle oldu! 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

        14 Şubat Sevgililer Günü Google'a Doodle oldu. Google özel günleri tasarladığı özel animasyonlarla ana sayfasına taşıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de es geçmeyen Google, hazırladığı Doodle'ı kullanıcıların beğenisine sundu. Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü, kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Peki, 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Sevgililer Günü tarihçesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 01:00 Güncelleme: 14.02.2026 - 01:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünyanın en popüler arama motorları arasında yer alan Google, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir Doodle hazırladı. Tasarladığı özel tasarımı ana sayfasına taşıyan Google, sevgilileri unutmadı. Günümüzde bu gelenek sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Peki, 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı, anlam ve önemi nedir? İşte detaylar...

        2

        SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR, NEREDEN ÇIKMIŞTIR?

        Sevgililer Günü, her yıl 14 Şubat'ta kutlanır. Birçok ülkede kutlanan bu özel günün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır. Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

        Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

        3

        GÜNÜMÜZDE SEVGİLİLER GÜNÜ

        14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı geliyor
        Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı geliyor
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        4 ilde uyuşturucu operasyonu: 84 tutuklama
        4 ilde uyuşturucu operasyonu: 84 tutuklama
        "İki takım arasında inanılmaz güç farkı var!"
        "İki takım arasında inanılmaz güç farkı var!"
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Galatasaray sahasında doludizgin!
        Galatasaray sahasında doludizgin!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Asfalttan balık topladılar
        Asfalttan balık topladılar
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"