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14 Şubat Sevgililer Günü'nü sevdiğinizle dışarıda geçirmek istiyorsanız bu yazımız size! 14 Şubat'a günler kala restoranlardan otellere mekan önerilerini HABERTURK.COM okuyucuları için bir araya getirdik! Unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirmeniz dileğiyle...
SWISSOTEL THE BOSPHORUS İSTANBUL
Swissotel The Bosphorus'un Sevgililer Günü için 3 farklı konsepti var. İsviçre’nin büyülü dağ evi atmosferini yaşatan Chalet, şömine başında somon ya da bonfile, rösti patates, peynir-çikolata föndü ve geleneksel İsviçre lezzetlerini tatma imkânı sunuyor. Chalet'te kişi başı set menünün fiyatı 395 TL.
Öte yandan Boğaz'ın manzarası, Şef Ali Ronay’ın hazırladığı Sevgililer Günü menüsü ve Bora Gencer’in performansı ile buluşuyor! Gabbro, Sevgililer Günü büyüsünün bitmesini istemeyenler için 10 Haziran’a kadar kullanabileceğiniz 1 gece konaklama sertifikası hediye ediyor.
1 gece konaklama sertifikası ile beraber set menünün fiyatı 1.050 TL. Cafe Swiss’de Şef Ali Ronay’ın imzasını taşıyan açık büfe menüsü ise kişi başı 215 TL.
MİNOA
Kütüphane arasına yerleştirilen minik masalarıyla sıcacık bir atmosfer sunana Minoa, Beşiktaş Akaretler'de yer alıyor. Filtre kahvesi ve tatlılarıyla öne çıkan mekan kitap kurdu çiftler için birebir...
AKIN RESTORAN
Yazın bahçede keyifli bir ortam sunan, kışın da sıcak bir atmosfer yaratan Akın Restoran samimi bir Sevgililer Günü ortamı sağlıyor. Karaköy'ün bilindik mekanlarından biri olan Akın Restoran'da kahkahalı, romantik bir 14 Şubat geçirebilirsiniz.
DELİMONTİ
Anadolu'nun zengin malzeme çeşidini ve geleneksel pişirme tekniklerini, evrensel mutfak anlayışı ile misafirlerine sunan Delimonti, Sevgililer Günü’nde, özel olarak hazırlanan menüsü ve sıcak atmosferi ile misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor.
Lezzetli menüsü ve sıcak atmosferine, Sevgililer Günü’ne özel solo keman performansı ile keyif katacak olan Delimonti, misafirlerine özel bir 14 Şubat kutlaması vadediyor.
THE POPULIST
Tüm çiftlerin heyecanla beklediği, hediye seçiminden, o akşamı geçirecekleri mekân arayışlarına kadar hazırlıklara günler öncesinden başladıkları ve her detayın kusursuz olmasını arzu ettikleri 14 Şubat Sevgililer Günü, The Populist’in özgün konsepti ve atmosferiyle unutulmaz bir güne dönüşüyor.
İstanbul'un yükselen yerlerinden Bomontiada'da bulunan The Populist, 14 Şubat'ta unutulmaz bir gece sunuyor. Yiyecek-içeçek menüsü ve ambiyansıyla mekan, samimi bir ortam yaratıyor.
MÜKELLEF
Manzarası, mezeleri ve leziz yemekleriyle öne çıkan Mükellef, Karaköy'ün ilgi gören restoranları arasında...
Romantik bir akşam yemeği yiyip içeceklerinizi yudumlayabileceğiniz bir mekan müzik seçimiyle de başarılı...
SUR BALIK ARNAVUTKÖY
Sur Balık Restoran Arnavutköy, İstanbul'un güzelliğini Boğaz'dan seyretmek isteyenler için ideal bir noktada yer alıyor.
Deniz ürünlerini sevenler için, usta eller tarafından restoran, Sevgililer Günü'nde gidilebilecek mekanlardan biri...
VIKTOR LEVI MODA
Kadıköy Moda'nın sevilen mekanlarından olan Viktor Levi, dekorasyonu ve tarihi dokusuyla romantik bir ortam vadediyor. Mekan, kendi ürettiği şarapları ve ilk açıldığı zamanki ambiyansıyla hoş ve keyifli bir ortam hazırlıyor.
LAZZONİ HOTEL
Haliç'in kıyısındaki Lazzoni Hotel 14 Şubat Sevgililer Günü'nde iki kişilik akşam yemeği ile birlikte tek gecelik süit oda paketini 750 liradan ücretlendiriyor. Otelin Sevgililer Günü menüsü trüf mantarı esanslı ravyoli, trompet mantarı ile doldurulmuş dana bonfile, fırında kızarmış patates püresi ve kış sebzeleriyle, tatlı olarak da kalpli frambuaz rüyasından oluşuyor.
KARAKÖY LOKANTASI
İstanbul’da hem sağlıklı hem lezzetli yemekler tatmak için Karaköy Lokantası biçilmiş kaftan. İş araları, iş çıkışları, akşam toplantıları, dost sohbetleri için tercih edilen mekan, 14 Şubat Sevgililer Günü için de keyifli bir alternatif. Meyhane kültürünü yaşatmak ve güzel mezeler tatmak istiyorsanız Karaköy Lokantası'nı değerlendirebilirsiniz.
ZANZİBAR RESTAURANT, ZORLU
Zanzibar Zorlu'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Emre Altuğ sahne alacak. 14 Şubat Perşembe günü saat 22.00’de sahne alacak Emre Altuğ, dünden bugüne unutulmaz parçalarını seslendirecek.
WYNDHAM GRAND İSTANBUL KALAMIŞ MARİNA HOTEL
Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in bulunan Ouzo Roof Restaurant’ta ya da Eda&Metin Özülkü-Yeşim Salkım-Ferda Anıl Yarkın’dan oluşan Çılgınlar Kulübü’nün 90’lar konseptiyle hazırlanan Kalamış Balo Salonu’nda Sevgililer Günü'ne özel farklı programlar var. Ouzo Roof Restaurant’ta özel performanslar ile geceye özel hazırlanan aşk menüsünün kişi başı fiyatı 400 TL.
Çift kişilik kahvaltı dahil konaklama ve Ouzo Roof Restaurant’ta Sevgililer Günü özel gala yemeği paketinin gecelik fiyatı kişi başı 697 TL’den başlıyor. Çılgınlar Kulübü'nde Sevgililer Günü özel gala yemeği paketinin gecelik fiyatı kişi başı 772,5 TL’den başlıyor. Relax Konaklama Paketi'nde çift kişilik Deluxe odada aşk pastası ikramı, on gün içinde kullanabileceğiniz çift kişilik eşsiz Uzakdoğu masajı ve SPA kullanımında yüzde 10’luk indirimin de içinde olduğu hediye paketinin gecelik fiyatı ise 647 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
WISH MORE İSTANBUL
Wish More Hotel Istanbul, birlikteliklerini kutlamak isteyen çiftler için, çeşitli Sevgililer Günü paketleri hazırlamış. 14 Şubat’ta indirimli konaklama fiyatlarından yararlanacak olan sevgilileri odalarında ufak sürprizlerle hazırlanmış romantik detaylar bekliyor. Ayrıca açık büfe kahvaltı seçenekleri de pakete dahil ediliyor.
Sevgililer, bu güne özel olarak hazırlanmış, aromatik yağlar ile gerçekleştirilen couple masaj seçeneğiyle de kendilerini şımartıp bedenlerini ve ruhlarını tazeleyebilecekler. Hem ruhen hem bedenen arınmak isteyen sevgililer, yabancı masaj terapistleri tarafından gerçekleştirilen 60 dakikalık masaj ve SPA keyfinden 400 TL’ye yararlanabiliyor.
THE RITZ CARLTON İSTANBUL
The Ritz-Carlton İstanbul, canlı müzik ve Boğaz manzarası eşsizliğinde sunacağı 14 Şubat özel yemeği, spa ve konaklama seçenekleri ile birbirine vakit ayırmak isteyen çiftlere Sevgililer Günü programı sunuyor. Bu romantik akşam için hazırlanmış karşılama kokteyli ile başlayan Sevgililer Günü yemeği çiftlere özel 610 TL fiyatla sunuluyor.
Akşam yemeğinin yanı sıra tüm zamanların en sevilen aşk şarkıları eşliğinde ve bu geceye hazırlanan kokteyller ve atıştırmalıklarla aşkını kutlamak isteyen çiftler için ise Bleu Lounge eğlenceli bir akşam hazırlamış. DJ Moophy’nin sahne alacağı programda giriş ücreti bulunmuyor. Bu güzel gecenin sonunda The Ritz-Carlton’ın yepyeni odalarında konaklayarak ertesi gün keyifli bir sabaha uyanmak isteyen çiftleri farklı paketler bekliyor.
İSTANBUL MARRIOTT HOTEL
İstanbul Marriott Hotel Şişli, 14 Şubat Sevgililer Günü özel bir menü ile karşılamaya hazırlanıyor. Usta Şef Metin İşçi tarafından neredeyse aşk kadar evrensel tatlarla hazırlanacak Sevgililer Günü menüsünde aşk en lezzetli haliyle dile geliyor. Rus, Norveç, Çin, İtalyan, Türk ve Fransız mutfaklarından aşka özdeş lezzetlerin 7 aşamalı olarak sunulacağı menüye şefin özel olarak seçtiği, menüdeki lezzetleri tamamlayacak 1 şişe şarap da eşlik edecek.
Ayrıca, Sevgililer Günü’nü karmaşadan uzak, rahat ve dingin kutlamak isteyen sevgililer için Marriott Şişli bünyesinde yer alan Elemis SPA'da çiftlere özel masaj ve bakımlarda indirimler bulunuyor.
HILTON İSTANBUL BOMONTİ HOTEL
Hilton İstanbul Bomonti, Sevgililer Günü’de çiftlere birbirinden romantik kutlama alternatifleri sunuyor. Uzak Doğu mutfağından iki farklı menü seçeneği ile panoramik bir İstanbul manzarası sunan Cloud 34 ve Fransız mutfağından esintiler taşıyan The Globe Restaurant, Sevgililer Günü'nü romantik bir akşam yemeği ile taçlandırmak isteyenleri bekliyor. Mr.&Mrs. Konaklama Paketi çiftlere özel bakım uygulamaları yapıyor. Uzak Doğu lezzetlerinden oluşan menü Cloud 34’ün Sevgililer Günü programı iki kişi 350 TL.
The Globe Restaurant’taki iki kişilik Sevgililer Günü menüsünün fiyatı ise 490 TL. Taksim süitte bir gecelik iki kişi konaklamanın ve SPA bakım uygulamalarının dahil olduğu Mr.&Mrs. Konaklama Paketi KDV'siz. 290 Euro. Çift olarak konaklamasız alınacak Mr.&Mrs. SPA bakım uygulamasının fiyatı ise 990 TL.
AŞŞK KAHVE
Eğer Sevgililer Günü'nü rahat bir ortamda geçirmek istiyorsanız Aşşk Kahve uygun bir seçenek. Hem konumu, hem de deniz manzarasıyla beğenilen Aşşk Kahve tatlı menüsüyle de cezbediyor.
ÇIRAĞAN PALACA KEMPİNSKİ
Çırağan Sarayı, Sevgililer Günü’nde romantik bir deneyim yaşamak isteyen çiftleri sürprizlerle karşılıyor.
Enginar kalbi yatağında ıstakoz papaz yahnisi, kömür ateşinde pişmiş fener balığı, fileto külbastı, kekikle marine edilmiş kuzu sırtı madalyonları ve tatlı olarak ise ılık fıstıklı künefe, fırınlanmış ayva tatlısı, karamelize kazandibi, orman meyveli aşk kompostosu ile Osmanlı altın üçlü tatlı tabağı, çiftlere romantik bir ziyafet sunuyor.
Bu eşsiz lezzetlere keman müziğinin romantik tınıları eşlik ediyor. Tuğra Restoran’ın Sevgililer Günü yemeği bir kadeh karşılama içeceği 1.200 TL. Laledan Restoran'da Sevgililer Günü menüsü karşılama içeceği eşliğinde iki kişi için KDV dahil 900 TL. Sevgililer Günü’ne özel odaya servis akşam yemeği iki kişi için 1.400 TL.
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