Sevilla - Real Madrid maçı hangi kanalda? Sevilla - Real Madrid maçı izle bilgisi
Real Madrid, La Liga'nın 37. hafta maçında Sevilla'ya konuk oluyor. Şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran eflatun-beyazlılar, zorlu deplasmanda prestij maçına çıkıyor. Sevilla Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Sevilla - Real Madrid maçının saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sevilla - Real Madrid maçı izle bilgisi...
Sevilla - Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Bugüne kadar oynadığı 36 maçta 25 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Madrid ekibi, haftaya 80 puanla 2. sırada girdi. Gösterdiği inişli-çıkışlı grafikle taraftarını üzen Real Madrid, zorlu deplasmanda galip gelip moral bulmak istiyor. Ev sahibi Sevilla ise, sezon genelinde yaşadığı istikrarsız performansın ardından ligin son haftalarına 43 puanla 12. sırada girdi. Peki, Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla - Real Madrid maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler...
SEVİLLA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sevilla-Real Madrid maçı, 17 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
SEVİLLA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Sevilla-Real Madrid maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler sakatlığı nedeniyle Sevilla karşısında forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Castrin, Salas, Suazo; Vargas, Gudelj, Agoume, Oso; Adams, Maupay
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, F Garcia; Pitarch, Tchouameni; Brahim, Bellingham, Vinicius; Mbappe