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Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli: Skora güvenmek hata olur

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Fenerbahçe'ye karşı aldıkları 2-0'lık galibiyetin tur için yeterli olmadığını belirtip, "Skora güvenmek hata olur" dedi.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli: Skora güvenmek hata olur
AA

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 yenen İspanya ekibi Sevilla'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli, skora güvenmeden İstanbul'a gideceklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sampaoli "Fenerbahçe çok iyi bir takım. Skora güvenmek hata olur. Turu geçmek için yeterli değil. İstanbul'da da agresif bir oyun oynamalıyız. Evinde çok güçlü olan bir takıma karşı bu skor yeterli olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Sampaoli, "Bu maçı kazanmak bizim için önemliydi. Özellikle evimizde tekrar kazanmak açısından önemliydi. Kendimize güvenimiz geri geldi. Bu galibiyet pazar günkü lig maçı için de bize yardımcı olacak." dedi.

"İkinci yarıdaki stratejik değişiklikler, galibiyeti getirdi." diyen Arjantinli teknik adam, kanatları daha fazla kullandıklarını ve defanstaki hatalarını kapattıklarını belirtti.

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