Tarkan, İstanbul'daki 10 konserlik maratonunu sonlandırdı. Tarkan'ın konserini Orhan Gencebay da seyretti. Tarkan; "Locaların birinde baba bir misafirim var benim. Orhan Gencebay... Orhan baba hoş geldin, sefalar getirdin. Büyük üstat, her şarkısı olay. Müthiş" dedi.

Selamlamanın ardından Tarkan, Orhan Gencebay’ın kültleşmiş eseri 'Hatasız Kul Olmaz'ı seslendirdi. Gencebay da o anlarda, locadan Tarkan'a eşlik etti.

Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, konser öncesinde kuliste Tarkan'ı ziyaret etti.

Daha önce birçok ünlüyle çektirdiği fotoğraflara 'Gençleştirme' filtreleri uygulayan Sevim Emre, Tarkan ile verdiği pozlarda kendi görünümüne filtre uyguladı. 81 yaşındaki Sevim Emre, filtre uygulamasıyla 53 yaşındaki Tarkan'dan daha genç göründü.

Sevim Emre, daha önce Arda Turan ile çekildiği bu fotoğrafa 'Gençleştirme' filtresi uygulamıştı.