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Menenjit geçirmişti! Annesini duydu!

Bosna Hersek'te yaşayan 2 yaşındaki Majra Delic, dünyaya geldikten kısa bir süre sonra geçirdiği menenjit sonrası işitme yetisini kaybetti. Bosnalı hekimler, küçük kızın 5 yaşına kadar ameliyat olmasının ve duymasının mümkün olmadığını belirtti. Umudunu kaybetmeyen Delic Ailesi, biyonik kulak tedavisi için Türkiye'ye geldi. Türk hekimler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası küçük kızın 2 yıllık sessizliği son buldu. Majra'nın ilk duyduğu ses annesinin sesi olurken annenin ilk kelimesi ise bebeğimdi

Anne sesi... SON DAKİKA: Küçük Majra, Türk hekimleri sayesinde annesini duydu
Menenjit geçirmişti! Annesini duydu!
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DHA

Bosna Hersek'te Anisa (35) ve Azem Delic (36) çiftinin 2 çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya gelen Majra Delic, doğumdan hemen sonra menenjit atağı geçirdi.

İŞİTME YETİSİNİ KAYBETTİ

Buna bağlı olarak beyinde sıvı birikmesi görülen küçük kız, her iki kulağının da bu hastalıktan etkilenmesi sonucu işitme yetisini kaybetti. Majra'nın sağ kulağının arkasına beyin cerrahları tarafından ameliyatla şant takıldı.

"5 YAŞINA KADAR DUYAMAZ" DENİLDİ

DHA'da yer alan habere göre 6 aylıkken işitme testleri (ABR-BERA) ile duymadığı netleşen Majra için doktorlar, "5 yaşına kadar ameliyat olması ve duyması mümkün değil" dedi. Koklearimplant yani biyonik kulak tedavisi ile küçük kızın yeniden duyabileceğini öğrenen aile tedavi için Türkiye'ye başvurdu.

ANNESİNİN SESİNİ DUYDU

Bosnalı Majra'nın tedavisi için ülkede yardım kampanyası başlatıldı. Türk hekimler tarafından gerçekleştirilen biyonik kulak ameliyatıyla küçük kız ilk kez duydu. Majra'nın ilk duyduğu ses ise annesinin sesi oldu.

"SESLENDİĞİMDE İLK KEZ BANA BAKTI"

Türkiye'nin tedavide başarılı olduğunu öğrendiklerini ve tedavi için İstanbul'a geldiklerini söyleyen anne Anisa Delic, "Erken doğum ve sonrasında yaşanan menenjit atağı sonucu Majra'nın ilerleyen yıllarda işitme sorunu yaşayacağı bizlere söylenmişti. 6 ayını doldurduktan sonra yapılan testler ile duymadığını öğrendik.

Biyonik kulağın tek çare olacağı söylendi. Bu ameliyat için 5 yaşına kadar beklememiz gerektiği belirtildi. Yani Majra'nın 5 yaşına kadar duyamayacağı ifade edildi. Bugün yaşadıklarım ise inanılmazdı. Majra, 2 yılın ardından ilk kez seslendiğimde bana baktı. Bugün hem heyecanlandım hem bir anne olarak duygulandım. Artık çok mutluyum" dedi.

"KONUŞMASINI DUYDUĞUMUZ AN DAHA DA MUTLU OLACAĞIZ"

Kızının duymadığını ilk fark ettiği an her baba gibi çok üzüldüğünü anlatan Azem Delic, "Ailece çok fazla zorluk çektik. Bunlara rağmen hayata pozitif yönden bakmaya çalıştık. Sorunu nasıl çözebiliriz? diye araştırdık. Bosna Hersek'te tedavi için pek çok şehre gittik. Her gittiğimizde yerde 5 yaşına gelmeden biyonik kulak tedavisinin mümkün olmayacağı söylendi.

Daha önce Türkiye'de tedavi olan tanıdıklarımız vardı. Onlar sayesinde biz de Türk hekimler ile irtibata geçtik. Biyonik kulak tedavisi burada gerçekleştirildi. Bugün ilk kez duydu ve bu bizim için çok önemli bir andı. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Kendisi daha iyi duyup konuşmaya başladığında daha da mutlu olacağız" diye konuştu.

"MAJRA İÇİN TEK SEÇENEK BİYONİK KULAK AMELİYATIYDI"

Bosnalı Majra'nın ameliyatını gerçekleştiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik ise "Aile bize başvurduğunda işitmemenin ileri derecede olduğunu ve Majra'nın 80 desibel üzerinde kaybının olduğunu teyit ettik. Bunun yanı sıra birtakım görüntülemelere ihtiyacımız oldu. MR ve tomografi çekerek sinirin varlığını teyit ettik. Sinir olmasaydı maalesef biyonik kulak ameliyatı olmayacaktı. Bu çocuklar işitme cihazından da fayda görmüyor. Dolayısıyla onlar için tek seçenek biyonik kulak ve zaman geçmeden bu ameliyatı yapmak gerekiyor. Biz de tetkiklerimizde buna karar verip cerrahiyi planladık" değerlendirmesinde bulundu.

"BUGÜN İLK KEZ İMPLANTTAN SES DUYMAYA BAŞLADI"

Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, şu bilgileri paylaştı: "Majra bugün ilk kez implanttan ses duymaya başladı. Zaman içerisinde ise sözcükleri kelimeleri ayrıştırmaya başlayacak. Anne, baba ve kardeşinin sesini duyacak. Bu şekilde konuşmaya başlayacak."

"ZAMAN KAYBETMEDEN AMELİYAT YAPILMALI"

Her bin çocuktan birinde ya da ikisinde görülen işitme kaybının biyonik kulak ile tedavi edileceğini anlatan Doç. Dr. Evcimik, "Biyonik kulak, doğuştan işitme kaybı olan ya da sarılık ve menenjit gibi rahatsızlık sonrası işitme kaybı yaşayan çocuklarda erken teşhisle bir an önce tedavi edilmesi gereken bir durum. Tedavi etmediğimiz zaman bu çocuklar hem duymayacak hem de dilsiz olacaklar. Hayatlarına ne yazık ki sağır ve dilsiz olarak devam edecekler. Belli bir yaş sonrası implant yaptığınızda maalesef bu çocuklar herhangi bir fayda göremez. O nedenle işitme kaybını erken dönemde tespit etmek gerekiyor. Bir yaşında da bu ameliyatı yapmak gerekiyor. Çocuğun beynindeki duyma merkezi özelliğini kaybetmemeli. Eğer bu özellik kaybolur beyindeki bu hücreler değişirse o zaman beyne ne kadar uyarı gönderseniz bile duyma ve konuşma gerçekleşmiyor" uyarısında bulundu.

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