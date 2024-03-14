Şevket Altuğ 81 oldu
Sinemanın ve televizyonun unutulmaz yapımlarında canlandırdığı karakterleri yorumlama kabiliyetiyle ışıltılı bir kariyere sahip olan Şevket Altuğ, uzun süredir oyunculuk yapmıyor. Datça'da mütevazi bir yaşam süren Altuğ, 81 yaşını kutladı
'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarının yanı sıra 'Süper Baba' dizisindeki 'Fikret' rolüyle de hafızlara kazınan Şevket Altuğ, 81'inci yaşını kutladı.
Uzun süredir yaşamını Datça'da sürdüren Şevket Altuğ, doğum günü kutlamasında çekilen bu fotoğrafını "81" notuyla paylaştı.
13 Mart 1943 doğumlu oyuncunun sevenleri tebrik mesajları yağdırdı.
ŞEVKET ALTUĞ HAKKINDA
Şevket Altuğ, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde eğitim gördü. Öğrencilik yıllarında tiyatroyla ilgilendi. Arena Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuğa başladı.
Oyuncu, 1971'de Jale Altuğ ile evlendi. Çiftin Kerem ve Kezban adında iki çocukları dünyaya geldi. Şevket Altuğ, rol aldığı onlarca sinema filminin yanı sıra 'Perihan Abla' dizisindeki 'Şakir' ve 'Süper Baba' dizisindeki 'Fikret' rolleriyle de hafızalarda yer edinmişti.
Usta oyuncunun rol aldığı film ve diziler şöyle:
Unutma Beni 2002
Süper Baba 1993-1997
Gölge Oyunu 1993
Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni 1990
İmdat ile Zarife 1990
Perihan Abla 1986
Şekerpare 1983
Tokatçı 1983
Dolap Beygiri 1982
Yedi Bela Hüsnü 1982
Hababam Sınıfı Güle Güle 1981
Düşman 1979
Sehayatname 1979
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 1978
Gülen Gözler 1977
Şaban Oğlu Şaban 1977
Hasip ile Nasip 1976
Aile Şerefi 1976
Mağlup Edilemeyenler 1976
Öyle Olsun 1976
Meraklı Köfteci 1976
Kapıcılar Kralı 1976
Hababam Sınıfı Uyanıyor 1976
İşte Hayat 1975