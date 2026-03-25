‘Sevmek İçin Yaz’ 4 Nisan'da BKM sahnesinde
Gürdal Tak'ın kaleme aldığı ve Celal Tak'ın yönetmenliğini üstlendiği tek perdelik tiyatro oyunu 'Sevmek İçin Yaz', 4 Nisan'da Beşiktaş Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşuyor
Yapımını BKM’nin üstlendiği, Gürdal Tak’ın kaleme aldığı ve Celal Tak’ın yönetmenliğini üstlendiği tek perdelik tiyatro oyunu ‘Sevmek İçin Yaz’, geçtiğimiz günlerde prömiyerini yaptı. İlk gösteriminde seyircilerin büyük beğenisini toplayan oyun, 4 Nisan’da yeniden Beşiktaş Kültür Merkezi’nde olacak.
YILMAZ ERDOĞAN’DAN GENÇ YETENEKLERE TAM DESTEK…
Oyunun ismi, metni okuduktan sonra Yılmaz Erdoğan tarafından belirlenen ‘Sevmek İçin Yaz’, tamamı genç yeteneklerden oluşan kadrosuyla sevmenin, yazmanın ve insanın kendisiyle yüzleşmesinin dokunaklı hikayesini sahneye taşıyor.
19. yüzyıl Rusya’sında geçen oyun; yaz aylarında boş sandıkları bir malikaneye giren iki gencin, beklenmedik bir karşılaşmayla gelişen hikayesini anlatıyor. Kelimelere tutunarak var olmaya çalışan bir yazar (Andrej) ile en yakın dostunun (Nicolay) çıktığı bu yolculuk, kısa sürede derin bir hesaplaşmaya dönüşür. Malikanenin genç hanımı Alexandra ve onunla birlikte büyüyen Daria’nın dahil olduğu macera, o gece unutulmaz bir yüzleşmeye sahne olur.
‘Sevmek İçin Yaz’ sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek oyunun biletleri Biletix, Biletinial, Passo ve Bubilet'de satışa çıktı.