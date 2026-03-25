Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Sevmek İçin Yaz' 4 Nisan'da BKM sahnesinde

        ‘Sevmek İçin Yaz’ 4 Nisan'da BKM sahnesinde

        Gürdal Tak'ın kaleme aldığı ve Celal Tak'ın yönetmenliğini üstlendiği tek perdelik tiyatro oyunu 'Sevmek İçin Yaz', 4 Nisan'da Beşiktaş Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşuyor

        Giriş: 25.03.2026 - 10:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Sevmek İçin Yaz' 4 Nisan'da sahnede

        Yapımını BKM’nin üstlendiği, Gürdal Tak’ın kaleme aldığı ve Celal Tak’ın yönetmenliğini üstlendiği tek perdelik tiyatro oyunu ‘Sevmek İçin Yaz’, geçtiğimiz günlerde prömiyerini yaptı. İlk gösteriminde seyircilerin büyük beğenisini toplayan oyun, 4 Nisan’da yeniden Beşiktaş Kültür Merkezi’nde olacak.

        YILMAZ ERDOĞAN’DAN GENÇ YETENEKLERE TAM DESTEK…

        Oyunun ismi, metni okuduktan sonra Yılmaz Erdoğan tarafından belirlenen ‘Sevmek İçin Yaz’, tamamı genç yeteneklerden oluşan kadrosuyla sevmenin, yazmanın ve insanın kendisiyle yüzleşmesinin dokunaklı hikayesini sahneye taşıyor.

        19. yüzyıl Rusya’sında geçen oyun; yaz aylarında boş sandıkları bir malikaneye giren iki gencin, beklenmedik bir karşılaşmayla gelişen hikayesini anlatıyor. Kelimelere tutunarak var olmaya çalışan bir yazar (Andrej) ile en yakın dostunun (Nicolay) çıktığı bu yolculuk, kısa sürede derin bir hesaplaşmaya dönüşür. Malikanenin genç hanımı Alexandra ve onunla birlikte büyüyen Daria’nın dahil olduğu macera, o gece unutulmaz bir yüzleşmeye sahne olur.

        ‘Sevmek İçin Yaz’ sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek oyunun biletleri Biletix, Biletinial, Passo ve Bubilet'de satışa çıktı.

        #bkm
        #yılmaz erdoğan
        #Sevmek İçin Yaz
        #Gürdal Tak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        OpenAI’dan beklenmedik Sora kararı
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "20 kilo verdim"
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi
