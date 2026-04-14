Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval orucu için son gün ne zaman?
Şevval ayının son günlerine yaklaşılırken, Şevval orucu yeniden gündemdeki yerini aldı. Hicri takvimin onuncu ayı olan Şevval süresince tutulan bu nafile oruç, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) teşvik ettiği ibadetler arasında gösteriliyor. Ramazan ayının ardından manevi açıdan önemli bir yere sahip olan Şevval orucunun hangi günlerde tutulabileceği merak ediliyor. Peki, Şevval ayı ne zaman bitiyor, 6 günler orucu için son gün ne zaman? İşte tüm detaylar…
ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
Hicri takvimin 10. ayı olan Şevval, 20 Mart Ramazan Bayramı’nın ilk günü başladı ve 17 Nisan 2026 Cuma günü sona erecek.
ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Şevval ayında tutulan altı günlük oruç, ay boyunca istenilen günlerde, ister ardışık ister aralıklı şekilde yerine getirilebilir.
ŞEVVAL AYI ORUCU NASIL TUTULUR?
Ramazân-ı Şerif’ten sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Bu ayda tutulan nafile oruç Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir.
Şevval ayı orucu niyeti ister “Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için oruç tutmaya” ister “Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için Şevval orucu tutmaya” şeklinde olabilir. Şevvâl ayında nafile niyeti ile tutulacak oruç, peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir.
6 GÜNLER ORUCUNUN FAZİLETLERİ
Recep, Şaban ve Ramazan aylarında yerine getirilen faziletli ibadetlerin ardından, müminleri karşılayan bir diğer önemli amel ise Şevval ayında tutulan 6 günlük oruçtur. Ramazan boyunca oruca alışan Müslümanlar, Şevval ayında da altı gün oruç tutarak yılın tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanma müjdesine erişirler.
Peygamber efendimiz (s.a.v), şevval ayında altı gün oruç tutmuş ve tutulmasını tavsiye etmiştir. Allah Resulü şöyle buyurmuştur:
“Kim, Ramazan (orucunu tutar ve) bayramdan sonra altı gün oruç tutarsa, onun tutmuş olduğu oruç, senenin tamamının orucu olmuş olur. Her kim hayırlı bir iş ile gelirse (bir iyilik işlerse) kendisine onun (yapmış olduğu iyiliğin) on misli sevap verilir.”