Şevval orucu ne zaman? Şevval 6 gün orucu hangi tarihte tutulur?
Ramazan ayının bitmesiyle Şevval orucu araştırmaları hız kazandı. Şevval ayında tutulan altı günlük oruç, Ramazan ibadetini tamamlayan önemli nafile ibadetlerden biri olarak kabul edilir. Ramazan ayında çeşitli sebeplerle tutulamayan oruçların kazasını yapmak isteyen pek çok vatandaş, bu dönemde hem kaza hem de Şevval orucunu değerlendirmeyi planlıyor. Peki, 2026 Şevval orucu ne zaman tutulacak? İşte tüm detaylar…
Ramazan ayının bitmesinin ardından, Şevval orucu tarihi merak ediliyor. Şevval ayı, Ramazan ayından sonra gelen ve manevi açıdan önemli kabul edilen aylardan biridir. Bu ayda tutulan altı günlük oruç ise nafile ibadetler arasında yer alır ve fazileti oldukça büyüktür. Hz. Peygamber (s.a.s)’in, “Kim Ramazan orucunu tutar ve ardından Şevval ayında altı gün oruç tutarsa, tüm yılı oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanır.” hadis-i şerifi, bu ibadetin önemini gösteriyor. Bu kapsamda "Şevval ayı 6 günler orucu ne zaman, nasıl tutulacak?" sorularının cevabı haberimizde...
ŞEVVAL ORUCU NEDİR?
Ramazan ayının ardından gelen Şevval, Hicri takvimin onuncu ayıdır ve hac aylarının da başlangıcını oluşturur. Manevi açıdan önemli kabul edilen bu ay, ibadetlerle değerlendirilmesi tavsiye edilen bereketli zaman dilimlerinden biridir.
Şevval ayında tutulan oruç ise sünnet kapsamında yer alır ve fazileti oldukça büyüktür. Bu oruç, Ramazan orucu gibi farz olmayıp nafile ibadetler arasında değerlendirilir. Buna rağmen sevabının yüksek olması nedeniyle pek çok kişi tarafından tutulur.
ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/435)
ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜN, NASIL TUTULUR?
Şevval ayında tutulan altı günlük oruç, sevabı büyük olan nafile ibadetler arasında yer alır. Ramazan ayının ardından tutulduğu için manevi açıdan ayrı bir öneme sahiptir. Halk arasında “altı gün orucu” olarak da bilinen bu ibadet, müminler tarafından sıklıkla tercih edilir.
Bu oruçlar, dileyenler tarafından art arda altı gün şeklinde tutulabileceği gibi, Şevval ayı içerisine yayarak farklı günlerde de tamamlanabilir. Önemli olan, ay bitmeden toplamda altı gün oruç tutulmuş olmasıdır.
ŞEVVAL ORUCU HÜKMÜ NEDİR?
Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/435).
Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur.