ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜN, NASIL TUTULUR?

Şevval ayında tutulan altı günlük oruç, sevabı büyük olan nafile ibadetler arasında yer alır. Ramazan ayının ardından tutulduğu için manevi açıdan ayrı bir öneme sahiptir. Halk arasında “altı gün orucu” olarak da bilinen bu ibadet, müminler tarafından sıklıkla tercih edilir.

Bu oruçlar, dileyenler tarafından art arda altı gün şeklinde tutulabileceği gibi, Şevval ayı içerisine yayarak farklı günlerde de tamamlanabilir. Önemli olan, ay bitmeden toplamda altı gün oruç tutulmuş olmasıdır.