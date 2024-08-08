Şevval Şahin'in zor anları
Göltürkbükü açıklarında görüntülenen Şevval Şahin, kaldığı tekneden ayrılıp sevgilisi Burak Ateş'in teknesine binmek için bir bota bineceği sırada bir hayli zorlandı
Giriş: 08.08.2024 - 08:10 Güncelleme: 08.08.2024 - 08:11
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; bir süredir Bodrum'da tatil yapan Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, Göltürkbükü'nde görüntülendi.
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Kaldığı bir tekneden ayrılıp sevgilisi Burak Ateş'in teknesine geçmek için kendisini almaya gelen bir bota bindi.
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Fakat Şevval Şahin için bu durum pek kolay olmadı.