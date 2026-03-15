        Haberler Magazin Şevval Sam: Trafiğe çıkarmaya korkuyorum

        Şevval Sam: Trafiğe çıkarmaya korkuyorum

        Şevval Sam, katıldığı bir etkinlikte genç görünümünün sırrını ve yaşa olan bakış açısını paylaştı. Sam, özel tasarım karavanı için ise "Sanat eserine dönüştü, trafiğe çıkarmaya korkuyorum" dedi

        Giriş: 15.03.2026 - 09:25 Güncelleme:
        "Trafiğe çıkarmaya korkuyorum"

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Galataport'ta düzenlenen bir etkinlikte objektiflere yansıyan Şevval Sam, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 52 yaşındaki Sam, yaşa olan bakış açısını ve güzellik sırlarını samimi ifadelerle anlattı.

        "YAŞ MESELESİNE TAKILMIYORUM"

        "Bu kadar genç kalmayı nasıl başarıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Sam, yaş kavramına farklı bir pencereden baktığını dile getirdi. Şarkıcı, "Hayatın bana bıraktığı izler var elbette. Ama yaşam enerjim hep yüksek. Ben yaş meselesine çok takılmıyorum. Hatta 'Yaş almak' bile demiyorum. Yaşlanmak güzel bir şey çünkü hayattasın. Bana 'Kaç yaşındasın?' diye sorduklarında 'Hangi yaşımı soruyorsunuz?' diyorum. Hayal kurma yaşım 5, oyun yaşım 10, enerjim 18, üretim yaşım 28. 52 yıldır bu gezegendeyim" şeklinde konuştu.

        Güzellik rutinine dair soruları da yanıtlayan Sam, doğallıktan yana olduğunu söyledi. Ünlü sanatçı, cilt bakımında doğal ürünleri tercih ettiğini belirterek, "Yüzüme bazen avokado sürerim. Annem yüzüne allık olarak pancar kullanır. Doğada aslında her şey var. Balı da çok severim. Bazen ballı maskeler yapıyoruz" dedi.

        "BİRİ ÇARPAR DİYE KORKUYORUM"

        Sam, 2021 yılında satın aldığı ve iç tasarımını kendi yaparak boyadığı eski model karavanıyla ilgili de dikkat çeken bir anısını paylaştı. Ünlü isim, aracın zamanla adeta bir sanat eserine dönüştüğünü belirterek, "O kadar çok ünlü isim, sanatçı ve karikatürist üzerine imza attı ki artık trafiğe çıkarmaya korkuyorum. Sanat objesi gibi oldu. Biri çarpar diye korkuyorum. Çok özel zamanlarda çıkarıyorum. 'Kaçamazsın' klibini onunla çektik. Belki ileride onunla bir program bile çekebiliriz" diye konuştu.

        "ÖNCE BİR EVLENDİRELİM"

        Bir muhabirin, "Belki Taro Bey'in gelin arabası olur?" sorusu üzerine Sam, "Önce bir evlendirelim, sonra neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

        Şevval Sam ve oğlu Tarık Emir Tekin
        Şevval Sam ve oğlu Tarık Emir Tekin

        Şevval Sam’ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Tarık Emir Tekin, sanatçının 1993–1999 yılları arasında evli kaldığı Metin Tekin ile evliliğinden dünyaya gelmişti.

