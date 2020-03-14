Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, Türkiye'ye geldi. Bir etkinliğe katılan çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Subaşı, koronavirüs nedeniyle pek çok yurt dışı planını iptal ettiğini söyledi. Tel Aviv seyahatini de erteleyen Subaşı, "Gitseydim iki hafta boyunca karantinada kalacaktım, bu yüzden vazgeçtim" dedi.

Yurt dışından gelen Guido Senia'nın ise 14 günlük karantina kuralına uymadığı öne sürüldü.

Subaşı ise çıkan iddialara yayınladığı video ile yanıt verdi.

Koronavirüs endişesiyle gelen tepkilerin ardından Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi Guido Senia'nın da koronavirüs testinden geçirildiği öğrenildi.

BİR AÇIKLAMA DAHA

Çıkan haberler sonrası Subaşı, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınını önlemek için aldığı önlemler kapsamında biz de bir akşam misafir edildik. Ülkemizin sağlığı için verdikleri mücadele ve bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eder, tüm sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım.