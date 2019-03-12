Televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı dün, herkesi şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Kızı Melisa ile birlikte giysi odasında çekim yapan ve bunu Instagram Story’de paylaşan Subaşı, dolaplardan taşan kıyafetlerini ve etiketleri hala üzerinde olan ayakkabılarını gösterdi.

Şu an İstanbul’da olan ve taşınmayı planladığını belirten Subaşı "Bana birileri akıl vermeli. Bu kadar ayakkabı ve elbiseyi ne yapmalıyım" diye sordu.

Subaşı, ardından başka bir paylaşımda ise "Bazılarını satsam ve bağışlasam" diyerek takipçilerinin fikrini sordu.