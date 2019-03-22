Şeyma Subaşı sevgilisi için İsrail'e gitti

Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmıştı