"HİKAYEMİZ ÇOK UZUN"



Subaşı ilişkisi hakkında, "Bizim hikaye çok uzun. Ailem benim mutluluğumla zaten mutlu olan insanlar. Tanıştıktan sonra da 'Şeyma nasıl bir çocuk bu küçücük' dediler. 25 yaşında zannediyorlar ama 36 yaşında" şeklinde konuşmuştu.



"MELİSA İSTEMESEYDİ BU YOLA GİRMEZDİM"



Evlilik kararıyla ilgili kızının görüşlerini de anlatan Subaşı, "Melisa ile abi-kardeş gibiler. Eğer Melisa sevmeseydi, istemeseydi ya da Melisa'dan öyle bir enerji almasaydım asla bu yola girmezdim" demişti.