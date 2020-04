TO BE OR NOT TO BE (1942)



1939 yılında Polonya’nın Varşova kentinde geçen film, bir tiyatro topluluğunun Nazizme karşı direnişini anlatır. Almanya’nın Polonya’yı işgalinden önce Nazilerle dalga geçen ‘Gestapo’ adlı bir oyunun hazırlıklarını yürüten topluluk, işgal sonrasında direnişçilere destek verir… Alman kökenli usta yönetmen Ernst Lubitsch’in Melchior Lengyel’in bir hikâyesinden Edwin Jusutus Mayer’le birlikte uyarladığı filmde başrolleri Carole Lombard ve Jack Benny canlandırıyor. İsmini Shakespeare’in ‘Hamlet’ oyunundaki ünlü tirattan alan film, 1983 yılında Mel Brooks’un yapımcılığında bir kez daha sinemaya uyarlanmıştı. Polonyalı vatanseverlerin Nazilere karşı direnişini komediyle anlatan, yıllar boyunca değerinden hiçbir şey kaybetmeyen bir kara komedi klasiği…