Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Seyyar satıcı, sahilde gördüğü deniz kaplumbağası yuvalarını korumaya aldırdı

        Seyyar satıcı, sahilde gördüğü deniz kaplumbağası yuvalarını korumaya aldırdı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde seyyar satıcı Sait Kocakaya, sahilde dolaşırken gördüğü iki deniz kaplumbağası yuvasını korumaya aldırdı. Sait Kocakaya, "Gece evime giderken sahilde yumurtlayan bir caretta carettaya rastladım. Yuvasını korumaya aldık. Başka biri de az ileriye yuva yaptı, onu da korumaya aldım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:15 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seyyar satıcıdan örnek davranış
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alanya'nın Okurcalar Mahallesindeki sahilde 8 Haziran Cumartesi gecesi dolaşan Sait Kocakaya, kıyıya çıkan deniz kaplumbağasını fark etti.

        Bir otelin önündeki sahile gelip, yuva yapan kaplumbağanın sabaha kadar başında bekleyen Sait Kocakaya daha sonra otel yönetimine ve belediyenin ilgili birimlerine haber verdi.

        Sahile gelen görevliler tarafından kaplumbağa yuvası etrafı plastik bariyerle çevrilerek korumaya alındı.

        Sait Kocakaya aynı sahilde yumurtlayan başka bir deniz kaplumbağasının da yuvasını korumaya aldırdı.

        "BERABER DENİZE KADAR YÜRÜDÜK"

        Serik'te yaşayan, yaz sezonunda Alanya'da mısır satarak geçimini sağladığını söyleyen Sait Kocakaya, "Gece evime giderken sahilde yumurtlayan bir caretta carettaya rastladım. Yumurtlama işlemi bittikten sonra onunla beraber denize kadar yürüdük. Sabah ilk işim otel yönetimine bildirmek oldu. Yuvasını korumaya aldık. Başka bir caretta caretta da az ileriye yuva yaptı onu da korumaya aldım. Bir de balıkçı birinin oltasına takılan caretta caretta vardı. Onu da denize girip, kurtardım. Doğal hayatına saldım. Hayvanları koruyalım" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #deniz kaplumbağası yuvaları
        #Deniz kaplumbağası
        #seyyar satıcı
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        "Montella'nın Samet sevdası"
        "Montella'nın Samet sevdası"
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Çekim değil, sıradan tatil
        Çekim değil, sıradan tatil
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        Huzurevinde hastaya şiddet uygulamıştı! Flaş gelişme!
        Huzurevinde hastaya şiddet uygulamıştı! Flaş gelişme!
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Şiddet görüntüleri ortaya çıktı, 2 gözaltı
        Şiddet görüntüleri ortaya çıktı, 2 gözaltı
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Apple, yapay zeka destekli iOS 18'i tanıttı
        Apple, yapay zeka destekli iOS 18'i tanıttı
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"