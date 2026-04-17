Sezen Aksu'nun yeni albümü
Türk pop müziğinin 'Minik Serçe'si Sezen Aksu'nun yeni albümü 'Biz de Yeniden Başlarız'ı yayımladı
Giriş: 17 Nisan 2026 - 15:15
Sezen Aksu, geçtiğimiz yıl yayımladığı 'Paşa Gönül Şarkıları' albümünün ardından şimdi de 'Biz de Yeniden Başlarız' ile dinleyicilerine yeni bir hediye sundu. Daha önce yayınlanan 'Demo' ve 'Demo 2' albüm projelerinden ilham alınarak günümüz ‘sound’u ile yeniden düzenlenen 9 şarkı bu albümde bir araya getirildi.
Prodüktörlüğünü Sezen Aksu ve Murat Bulut’un, yapım koordinatörlüğünü Özgür Aras’ın üstlendiği ‘Biz de Yeniden Başlarız’ dijital platformlarda yayımlandı.
