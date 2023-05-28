Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sezen Aksu, oy kullandıktan sonra mührü vermeyi unuttu

Sezen Aksu, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oyunu Beykoz'da kullandı. Ünlü şarkıcı, oy kullandıktan bırakmayı unuttuğu mühürle sınıftan çıkmaya hazırlanırken, görevlinin uyarısıyla geri dönerek mührü teslim etti

ABONE OL
DHA
  • Sezen Aksu, oy kullandıktan sonra mührü vermeyi unuttu - 2023 seçim haberleri

    Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için oyunu kullanmak Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu'na gitti. Ünlü şarkıcı, oy tercihini 1275 nolu sandıkta yaptı. 

  • MÜHRÜ UNUTTU

    Oy kullandıktan sonra mührü iade etmeyi unutan Sezen Aksu, görevlinin uyarısıyla teslim etti.
  • Sezen Aksu, oy kullandıktan sonra mührü vermeyi unuttu - 2023 seçim haberleri

    "Hiçbir şey söylemeyeceğim" diyerek oy kullandığı sınıftan çıkan Sezen Aksu, bu kez kimliğini ve seçmen kağıdını almayı unuttu.
  • Sezen Aksu, oy kullandıktan sonra mührü vermeyi unuttu - 2023 seçim haberleri

    Bu sırada bir görevli sınıftan çıktığı sırada Sezen Aksu'ya kimliğini ve seçmen kağıdını teslim etti. Ünlü şarkıcı, oy kullanmak için okula gelen hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
  • Sezen Aksu, oy kullandıktan sonra mührü vermeyi unuttu - 2023 seçim haberleri

    Okul kapısında Sezen Aksu ile karşılaşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Yıldırım, Aksu'yu selamladı. Ünlü şarkıcı, belediye başkanına "Sizden geliyor mesajlar, değil mi?" dedi. Belediye başkanı Aydın'ın "Bir konser yaparız artık" şeklindeki sözlerine Aksu, "Ben artık sahneye çıkmıyorum" diyerek karşılık verdi. 
  • Sezen Aksu, oy kullandıktan sonra mührü vermeyi unuttu - 2023 seçim haberleri

    Bir hayranının verdiği çiçeği alan Sezen Aksu, daha sonra otomobiline  binerek okuldan ayrıldı.

    Fotoğraflar: DHA

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.