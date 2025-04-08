Sezon sonu devlerin kasasından servet çıkacak: 27 milyon Euro ödenecek!
Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken yaz transfer döneminde takımlara katılan birçok futbolcunun da zorunlu satın alma opsiyonları devreye girecek. Galatasaray'dan Jakobs, Fenerbahçe'den Amrabat, Başakşehir'den Berat, Beşiktaş'tan Udokhai ve Joao Mario bonservisleriyle takımlarının parçası olacak. Peki bu futbolcular şimdiye kadarki süreçte nasıl bir performans gösterdi? İşte detaylar...
Süper Lig'de 2025 yaz transfer döneminde birçok futbolcunun sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonları devreye girecek. Bu gelişmeyle birlikte sezon başında kiralık olarak takımlarına katılan oyuncular, artık bonservisleriyle yeni kulüplerinin bir parçası olacak.
Galatasaray, sezon başında Monaco’dan kiraladığı Ismail Jakobs’un 8 milyon euro karşılığında bonservisini alarak kadrosuna katacak.
Bu sezon sık sık sakatlanan Ismail Jakobs eleştirilerin hedefinde oldu ve takımına yeteri kadar katkı sağlayamadı. Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Jakobs toplamda 1116 dakika süre alırken 1 asist yaptı. Senegalli futbolcu, Galatasaray'a geldiğinden beri sakatlığı nedeniyle 24 maçı kaçırdı.
Fenerbahçe ise Fiorentina’dan kiraladığı Sofyan Amrabat’ı, anlaşmadaki zorunlu satın alma maddesi gereği 12 milyon euroya renklerine bağlayacak.
26 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 40 maça çıktı ve 3052 dakika süre aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun zaman zaman stoper bölgesinde de kullandığı Amrabat 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Başakşehir, Al-Ettifaq’tan kiraladığı Berat Özdemir’in bonservisini zorunlu opsiyonla alarak oyuncuyu kalıcı hale getirecek. Bonservis bedeli açıklanmasa da transferin yaz döneminde resmiyet kazanması bekleniyor.
Trabzonspor dönemindeki başarılı performansı sonrası rotasını Arabistan'a çeviren Berat Özdemir, Başakşehir macerasında da çizgisini bozmadı. Başakşehir formasıyla 36 maça çıkan Berat, takımına 2 asistlik katkı sağladı.
Beşiktaş cephesinde ise iki oyuncu için zorunlu satın alma süreci başlıyor. Augsburg’dan kiralanan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, 5 milyon euro bedelle siyah-beyazlı ekibin oyuncusu olacak.
Beşiktaş'ta sık sık sakatlık yaşayan Udokhai toplamda 13 maçı kaçırırken tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2710 dakika süre aldı. Alman futbolcu takımına gol ya da asist katkısında bulunamadı.
Beşiktaş'ta bir diğer oppsiyon da Benfica’dan kiralanan João Mário'da devreye girecek. Siyah-Beyazlılar, Portekizli futbolcu için 2 milyon euro ödeyecek.
Beşiktaş'a ilk geldiği dönemde performansı eleştirilen Joao Mario, takımın başına Solskjaer'in geçmesiyle formayı kaptı ve performansını artırdı. Beşiktaş formasıyla 32 maça çıkan tecrübeli futbolcu 4 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu.