Sezon sonu devlerin kasasından servet çıkacak: 27 milyon Euro ödenecek!

Bu sezon sık sık sakatlanan Ismail Jakobs eleştirilerin hedefinde oldu ve takımına yeteri kadar katkı sağlayamadı. Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Jakobs toplamda 1116 dakika süre alırken 1 asist yaptı. Senegalli futbolcu, Galatasaray'a geldiğinden beri sakatlığı nedeniyle 24 maçı kaçırdı.