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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Sezon sonu prömiyer; 'Rezonans'

        Sezon sonu prömiyer; 'Rezonans'

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi - Modern Dans Topluluğu MDTistanbul, üç parçadan oluşan 'Rezonans' adlı programıyla 2023 - 2024 sanat sezonundaki son prömiyerini, 21 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi – Tiyatro Sahnesi'nde yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:17
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        Sezon sonu prömiyer; 'Rezonans'
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        İstanbul Devlet Opera ve Balesi - Modern Dans Topluluğu MDTistanbul, 2023 - 2024 sanat sezonundaki son prömiyerini 'Rezonans' adlı programıyla 21 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi’nde yapacak.

        Programda, dünya prömiyerini yapacak olan, İtalyan koreograf Erika Silgoner’in 'Pasion S', MDTistanbul sanatçılarından Evrim Akyay’ın 'Rutin' ve Güney Koreli koreograf Dong Kyu Kim’in MDTistanbul için 2018'de yarattığı 'Heyecan' adlı parçaları yer alıyor.

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        'Pasion S'in müziği; Onur Seçki - Utku Şilliler, 'Rutin'in müziği; Tuluğ Tırpan ve 'Heyecan'ın müziği; Jiho Jang imzası taşıyor.

        Gecede 'Rezonans' teması; titreşim, uyum ve etkileşim gibi kavramları vurgulayarak derin ve biri birinden farklı bir atmosfer yaratmayı hedefliyor. 'Pasion S', yalnızlığın karmaşık katmanlarını sorgularken, gecenin ikinci parçası 'Rutin' ise özgün bir iç ritim ve akıcı fiziksel bir devinim içeriyor. Bu parçada, dijital sanatçısı Ecem Dilan Köse, 2018'de yaptığı 'Skin II’ adlı çalışmasını tekrar yorumlayarak eserde yer alıyor.

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        'Heyecan', hayatın özünü oluşturan kural ve gelenekleri beden diliyle yansıtırken, gecenin titreşimini yükseltiyor.

        Erika Silgoner’in parçası; 'Pasion S', İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin iş birliğiyle hazırlandı.

        'Rezonans', 21 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi-Tiyatro Sahnesi’ndeki prömiyerinin ardından, 25 Mayıs'ta yine AKM Tiyatro Sahnesi’nde bir kez daha seyirciyle buluşacak.

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        #rezonans
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        #Opera
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