Sezon sonu prömiyer; 'Rezonans'

İstanbul Devlet Opera ve Balesi - Modern Dans Topluluğu MDTistanbul, 2023 - 2024 sanat sezonundaki son prömiyerini 'Rezonans' adlı programıyla 21 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi’nde yapacak.

Programda, dünya prömiyerini yapacak olan, İtalyan koreograf Erika Silgoner’in 'Pasion S', MDTistanbul sanatçılarından Evrim Akyay’ın 'Rutin' ve Güney Koreli koreograf Dong Kyu Kim’in MDTistanbul için 2018'de yarattığı 'Heyecan' adlı parçaları yer alıyor.

Gecede 'Rezonans' teması; titreşim, uyum ve etkileşim gibi kavramları vurgulayarak derin ve biri birinden farklı bir atmosfer yaratmayı hedefliyor. 'Pasion S', yalnızlığın karmaşık katmanlarını sorgularken, gecenin ikinci parçası 'Rutin' ise özgün bir iç ritim ve akıcı fiziksel bir devinim içeriyor. Bu parçada, dijital sanatçısı Ecem Dilan Köse, 2018'de yaptığı 'Skin II’ adlı çalışmasını tekrar yorumlayarak eserde yer alıyor.