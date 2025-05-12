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        Haberler Spor Transfer Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular! - Futbol Haberleri

        Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular!

        Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun sona ermesine haftalar kalırken, takımlar transfer çalışmaları için çalışmalara başladı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek birçok yıldız futbolcu ise takımların iştahını kabartıyor. İşte Avrupa'da ve dünyada sözleşmesi sona erecek 'bedava' futbolcular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 10:36 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:36
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        1

        Jorginho (Ön libero) - Arsenal - 8 milyon Euro

        2

        Eric Dier (Stoper) - Bayern Münih - 8 milyon Euro

        3

        Reinildo (Sol bek) - Atletico Madrid - 8 milyon Euro

        4

        Bright Osayi-Samuel (Sağ bek) - Fenerbahçe - 7 milyon Euro

        5

        Sergio Reguilon (Sol bek) - Tottenham - 8 milyon Euro

        6

        Koke (Merkez orta saha) - Atletico Madrid - 10 milyon Euro

        7

        Cristiano Ronaldo (Santrfor) - Al Nassr - 12 milyon Euro

        8

        Marco Verratti (Merkez orta saha) - Al Arabi - 13 milyon Euro

        9

        Mario Pasalic (Merkez orta saha) - Atalanta - 13 milyon Euro

        10

        Thomas Partey (Ön libero) - Arsenal - 15 milyon Euro

        11

        Neymar (Sol kanat) - Santos - 15 milyon Euro

        12

        Dominic Calvert-Lewin (Santrfor)- Everton - 20 milyon Euro

        13

        Angel Gomes (On numara) - Lille - 20 milyon Euro

        14

        Kevin De Bruyne (On numara) - Manchester City - 27 milyon Euro

        15

        Jonathan Tah (Stoper) - Bayer Leverkusen - 30 milyon Euro

        16

        Jonathan David (Santrfor) - Lille - 45 milyon Euro

        17

        Leroy Sane (Sağ kanat) - Bayern Münih - 38 milyon Euro

        18

        Trent Alexander-Arnold (Sağ bek) - Liverpool - 75 milyon Euro

        19

        Callum Wilson (Santrfor) - Newcastle United - 11 milyon Euro

        20

        Alex Meret (Kaleci) - Napoli - 12 milyon Euro

        21

        Alexandre Lacazette (Santrfor) - O.Lyon - 8 milyon Euro

        22

        Akram Afif (Sol kanat) - Al-Sadd - 7.5 milyon Euro

        23

        Adama Traore (Sağ kanat) - Fulham - 10 milyon Euro

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