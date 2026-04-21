Sezonun son Parlayan Yıldızları 27 Nisan’da İş Sanat’ta

İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlerimize sahnesini açarak konser deneyimi sunduğu Parlayan Yıldızlar, 26. Sezonun son konseriyle dinleyicileriyle buluşuyor: 27 Nisan Pazartesi 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek konserde Mert Köse(fagot), Arya Şirin Utandı (keman) ve Cahide Gür (fagot) yer alıyor.

Mert Köse, repertuvarında Lars-Erik Larsson ve Eugène Bozza’nın eserlerine yer verirken Arya Şirin Utandı, Ludwig van Beethoven, Pablo de Sarasate ve Ahmet Adnan Saygun’un eserlerini seslendirecek. Cahide Gür ise Ludwig Milde ve Camille Saint-Saëns eserlerinden oluşan bir seçki sunacak.

MERT KÖSE, fagot

2008 yılında Mersin’de doğan Mert Köse, 2017 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Giorgi Ksovreli ile fagot eğitimine başladı. 2024 ve 2025 yıllarında Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nda şef Rengim Gökmen yönetiminde konserler verdi. 2025 yılında ÜAK SDEK Gençlik Senfoni Orkestrası ile şef Burak Tüzün yönetiminde sahne aldı. Aynı yıl Senfonik Tınılarla Orkestra Akademisi (S.T.O.A.) Yaz Kampı’na davet edildi.

Getiğimiz yıl Vienna Classical Music Competition’da üçüncülük ödülüne layık görülen genç sanatçı, eğitimine Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam ediyor.

ARYA ŞİRİN UTANDI, keman

2007 yılında Mersin’de doğan Arya Şirin Utandı, keman eğitimine Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başladı.

2022’de Paris Uluslararası Müzik Yarışması’nda üçüncülük elde etti. 2024’te Classical Stars Music Competition’da “Gold Prize”, World Classical Music Award’da “Platinum Prize” ve “Masterful Technique Special Award” kazandı. Aynı yıl World Grand Prix International Music Contest’te “Gold Prize” ödülüne layık görüldü. 2025’te Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’na katılarak yurt içi ve yurt dışında konserler verdi. Eğitimine Lily Tcuhumburidze ile devam ediyor.

CAHİDE GÜR, fagot

2007 yılında Ankara’da doğan Cahide Gür, 2017’de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda fagot eğitimine başladı. 2024’te aynı kurumun lisans programına kabul edildi. TRT Müzik’te yayınlanan projelerde ve çeşitli senfoni orkestralarıyla sahne aldı; 2025’te İngiltere Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen “Shakespeare’in Müziği” projesinde yer aldı. Sergio Azzolini’nin ustalık sınıfına katılan sanatçı, eğitimine Gülnur Kurt ile devam ediyor.

PROGRAM

Mert Köse

Camille Saint-Saëns Bassoon Sonata, Op. 168

Eugène Bozza Recit Sicilienne et Rondo

Lars-Erik Larsson Bassoon Concertino Op.45 No. 4

Arya Şirin Utandı

Ludwig van Beethoven Sonata No. 1

Pablo de Sarasate Introduction and Tarantella

Adnan Saygun Horon

Cahide Gür

Ludwig Milde Concertino

Camille Saint-Saëns Bassoon Sonata, Op.168

Camille Saint-Saëns Bassoon Sonata, R.148

Ücretsiz düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz. Geçtiğimiz sezonun Parlayan Yıldızlar konserlerinde yer alan genç müzisyenlerin performanslarından kısa videoları, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.