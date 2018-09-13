E-Devlet üzerindeki sorgulamalardan biri de SGK prim borcu öğrenme ekranıdır. E-Devlet sistemi üzerinden SGK borç sorgulaması nasıl yapılır? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

SGK borç sorgulama işlemi daha önceleri internet üzerinden iki resmi siteden yapabilmekteydi. Şifresiz işlem gerçekleştiren E-SGM resmi internet sitesinin uygulamadan kaldırılması nedeniyle artık işlemler şifreli olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılmakta

SGK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

SGK, e-Devlet sistemi aracılığıyla çalışanların hizmet ve bilgi sorgulamalarının online olarak gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. SGK borç sorgulama ekranına e-Devlet üzerinden kolayca erişebilir ve 4A, 4B ve 4C hizmetlerine dair öğrenmek istediklerinizi kolayca görüntüleyebilirsiniz. İşte bu sorgulamalardan biri olan SGK borç sorgulama işlemi...

E Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra “Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama” bağlantısına tıklayınız. Adınıza ait bir SGK prim borcu varsa ekranda görünecektir. (Hemen sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu)

Toplam prim gününüzü görmek için de E Devlet sistemini kullanarak, bağlı olduğunuz sigorta koluna (4A,4B ya da 4C) göre hizmet dökümünüzü görüntüleyebilirsiniz. Hizmet dökümünüzde toplam prim gün sayınız ve aylara bölünmüş detaylı prim durumunuzu öğrenebilirsiniz.

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