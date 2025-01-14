SGK Çalışma (Mesai) Saatleri 2025: SGK Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?

Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerinin açılış ve kapanış saatini merak eden birçok kişi vardır. Bu kurumların mesaiye başlama, bitirme, öğle tatili ve hafta sonu çalışma saatlerinin olup olmadığı merak konusudur. Peki SGK müdürlükleri kaçta mesai yapmaya başlıyor? Cumartesi de çalışma var mı? SGK mesai saatleri 2025 yılı güncel bilgilerini öğrenmek için yazının devamını okuyabilirsiniz…

SGK ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

SGK mesai saatleri 2025 yılında da güncel şekilde sunuldu. Bu saatler, ile ve ilçelere göre değişiklik gösterse de ülkemizin genelinde SGK çalışma saatleri aşağıda verildiği gibidir;

Açılış Saati: 08.30

Kapanış Saati: 17.00

Kalabalık bir metropol olan İstanbul şehrinde güncel mesai saatleri çoğunlukla daha farklıdır;

09.00 - 17.00

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı birleşimiyle oluşan Sosyal Güvenlik Kurumu, bu saatlerin yanı sıra farklı ilçelerde çeşitli saatlerde hizmet verebilir. En sağlıklı bilgi için bulunduğunuz il ve ilçenin SGK kuruluşunu arayarak bilgi alabilirsiniz.

SGK KAÇTA AÇILIYOR?

Bu noktada kullanıcıların en sık sorduğu soruların başında “SGK kaçta açılıyor?” vardır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na erken gelmek ve işlemlerinizi hızlıca halletmek istiyorsanız açılış saatini merak ediyor olabilirsiniz. Farklı lokasyonlara göre değişmekle birlikte 08.30 ve 09.00 arası mesai saatinin başladığını söylemek mümkündür.

SGK KAÇTA KAPANIYOR?

Peki SGK kaçta kapanıyor? Vatandaş olarak devlet dairesi işlemlerinizi halletmek ve çalışma saatlerinin dışına kalmamak için bu kurumun kaçta kapandığını bilmek istiyor olabilirsiniz. İl ve ilçelere göre değişen kapanış saati, genel olarak 16.30 ve 17.00 aralığıdır.

SGK KAÇA KADAR AÇIK?

İnternet üzerinde en sık arama yapılan sorulardan biri de “SGK kaça kadar açık?” olmuştur. Bu kurumun kapanış saatine dikkat etmek gerekir. Çünkü kapanış saati olarak verilen saatten sonra hizmet olmaz. SGK müdürlükleri, öğle arası dışında kesintisiz hizmet verir. Öğle arası bittikten sonra memurlar, kapandıkları saate kadar hizmet vermeye devam eder. Bazı durumlarda yoğunluğa bağlı olarak kurumların kapanış saati değişiklik gösterebilir. Yine de genel olarak kabul edilen bir kapanış saati vardır. Bu saat, çoğunlukla 17.00 olarak bilinir.