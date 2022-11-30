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SGK'dan 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanlara müjdeli haber! Ödeme hesaplara yatmaya başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Kurum, doğum yapmış olan sigortalı annelere, doğum borçlanması ile geçici iş göremezlik ödeneği sağlarken, emzirme ödeneğini de hesaplarına yatırıyor. Geçtiğimiz sene 115 milyon 984.712 TL emzirme ödeneği sağlayan SGK, bu yıl Ocak ile Temmuz aylarında 291.649 rapor karşılığında 91 milyon 747.507 TL emzirme ödeneği yatırdı.

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  • SGK'dan 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanlara müjdeli haber! Ödeme hesaplara yatmaya başladı

    Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a'lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b'li) çalışan sigortalının yararlanabildiği bir ödeme türüdür. Kamu görevlisi olan sigortalılara ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapılmakta olup ekstra bir emzirme ödeneği ödenmez. Peki, emzirme ödeneği kimlere verilir, şartları ne? Emzirme ödeneği ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...
  • SGK'dan 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanlara müjdeli haber! Ödeme hesaplara yatmaya başladı

    EMZİRME ÖDENEĞİ NEDİR?

    Emzirme ödeneği sigortalı bir annenin doğum yapması halinde ya da sigortalı erkeğin sigortasız eşinin doğum yapması halinde verilen ödenektir. Bunun yanında hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenir.
  • SGK'dan 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanlara müjdeli haber! Ödeme hesaplara yatmaya başladı

    EMZİRME ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

    SGK üzerinden emzirme ödeneği alabilmek için gereken şartlar, kurumun resmi sitesinde şu şekilde açıklanmıştır: 

    Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

    Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,

    Doğumun canlı olarak gerçekleşmiş olması şartlar arasındadır.

    Bunun yanında; 

    Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılar, sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.
  • SGK'dan 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanlara müjdeli haber! Ödeme hesaplara yatmaya başladı

    EMZİRME ÖDENEĞİ NE KADAR?

    2019 yılında verilen emzirme ödeneği 180 TL,

    2020 yılında verilen emzirme ödeneği 202 TL,

    2021 yılında verilen emzirme ödeneği 232 TL iken,

    2022 yılında verilen emzirme ödeneği 316 TL olarak belirlenmiştir.
  • SGK'dan 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanlara müjdeli haber! Ödeme hesaplara yatmaya başladı

    EMZİRME ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

    Emzirme ödeneği almaya hak kazanan bir sigortalının, kuruma talep dilekçesi verme şartı kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna göre, otomatik olarak hesaplara yatmaktadır. Ödemeler, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir.

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