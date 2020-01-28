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HaberlerSosyal Güvenlik

SGK'dan sahte emeklilik açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sahte emeklilik ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Kurum tarafından "SGK, her yıl Sayıştay tarafından denetlenen Türkiye’nin en büyük ve güzide kurumlarından biridir. Yapılan her işlemin denetime tabi olduğu kurumumuzun haberde iddia edildiği gibi 25 milyar dolar gibi bir zarara uğratılması mümkün değildir." açıklaması yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu sahte emeklilik

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK),sahte emeklilik haberlerine ilişkin açıklama yaptı. 

İşte kurumdan yapılan o açıklama; 

Bazı basın yayın organlarında “Büyük vurgun! 700 bin kişiyi sahte emekli yaptılar” şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Haberde, Almanya’da yaşayan 700 bin vatandaşımızın sahte emeklilik şirketleri tarafından dolandırılarak emekli yapıldığı, SGK’nın bu şekilde 25 milyar dolar zarara uğratıldığı ve yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan geriye dönük ödeme talep edildiği iddia edilmektedir.

Haberde Almanya’da ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik yer alan iddialar ve verilen bilgiler gerçek dışıdır.

SGK, her yıl Sayıştay tarafından denetlenen Türkiye’nin en büyük ve güzide kurumlarından biridir.
Yapılan her işlemin denetime tabi olduğu kurumumuzun haberde iddia edildiği gibi 25 milyar dolar gibi bir zarara uğratılması mümkün değildir.

Hali hazırda haberde belirtilen tarih aralığında toplamda 481 bin 911 vatandaşımız ilgili kanun kapsamında emekli olmuş ve kendilerine yaşlılık aylığı bağlanmıştır.
Yani haberde iddia edildiği gibi 700 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği ve SGK’nın 10 yıl geriye dönük tüm maaşlar ve emeklilik ikramiyelerini geri istediği şeklindeki bilgi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Belli periyotlarda servis edilen bu tip haberlerin kamuoyunun da takdir edeceği gibi art niyetli olduğu aşikardır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’muz tarafından paravan şirketlere yönelik denetimler düzenli periyotlarda yapılmakta ve vatandaşlarımızı mağdur etmeye yönelik girişimlere kesinlikle müsamaha gösterilmemektedir.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan, paravan emeklilik şirketlerine karşı dikkatli olmalarını ve şüphe duydukları durumları ülkemizin çalışma ataşelikleri ve büyükelçiliklerimize bildirmelerini, ayrıca emeklilik iş ve işlemlerini de bu kurumlarımız aracılığıyla gerçekleştirerek resmi kurumlarımız haricindeki kişi ve kurumlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

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