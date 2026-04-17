        SGK PERSONEL ALIMI 2026: SGK 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı ne zaman, şartlar neler?

        SGK 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı ne zaman, şartlar neler?

        Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında görevlendirilmek üzere 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacağı açıklandı. Alım sürecinin Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği kapsamında sözlü sınav yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtildi. Kurumda görev almak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve aranan şartlara ilişkin detayları yakından takip ediyor. Peki SGK denetmen yardımcısı alımı ne zaman yapılacak, başvuru koşulları neler?

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 11:44
        Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına ilişkin duyuru yayımlandı. Açıklamaya göre kurumun taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacak. Başvuru süreci ve aranan şartlara dair detaylar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki SGK 100 denetmen yardımcısı alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilecek?

        SGK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Başvurular 17 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 03 Mayıs 2026 saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı veya e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ekranına giriş yaparak gerçekleştirebilecek. Platform üzerinden yapılmayan başvurular geçerli sayılmayacak; şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.

        SGK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI 2026

        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

        En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Tablo 1’de belirlenen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekir.)

        Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

        Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

        ÖSYM tarafından 2024 veya 2025 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Tablo-1’de belirlenen KPSS puan türünde asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.

        SÖZLÜ SINAV NEREDE YAPILACAK?

        Sınavın 15-26 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı.

        Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak sözlü sınav, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenecek. Sınav adresi ise Mithatpaşa Caddesi No:7 A Blok 4. Kat Sıhhiye, Çankaya / Ankara olarak belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri: Ortaokulda silahlı saldırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz, 1.67 milyar euro'luk imza

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...KAHRAMANMARAŞ'TA ORTAOKULA SALDIRIKahramanmaraş'ta, bir ortaokulda 8. sınıf öğrenci silahlı saldırı düzenledi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer "1 öğretmen, 3 öğrenci olmak üzere 4 vefatımız, 20 de yaralımız var. Saldırıyı ger...
        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı