SGK 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı ne zaman, şartlar neler?
Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında görevlendirilmek üzere 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacağı açıklandı. Alım sürecinin Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği kapsamında sözlü sınav yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtildi. Kurumda görev almak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve aranan şartlara ilişkin detayları yakından takip ediyor. Peki SGK denetmen yardımcısı alımı ne zaman yapılacak, başvuru koşulları neler?
SGK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başvurular 17 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 03 Mayıs 2026 saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı veya e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ekranına giriş yaparak gerçekleştirebilecek. Platform üzerinden yapılmayan başvurular geçerli sayılmayacak; şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.
SGK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI 2026
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak.
En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Tablo 1’de belirlenen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekir.)
Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.
ÖSYM tarafından 2024 veya 2025 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Tablo-1’de belirlenen KPSS puan türünde asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.
SÖZLÜ SINAV NEREDE YAPILACAK?
Sınavın 15-26 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak sözlü sınav, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenecek. Sınav adresi ise Mithatpaşa Caddesi No:7 A Blok 4. Kat Sıhhiye, Çankaya / Ankara olarak belirtildi.