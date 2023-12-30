Bilim Uzmanı adaylar; 29.12.2023 – 12.01.2024 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar E-Devlet Kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

BİLİM UZMANI BAŞVURU TARİHİ VE SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

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SGK PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ PERSONEL ALIMI DA YAPACAK

SGK, 34 Programcı ve 12 Çözümleyici olmak üzere toplamda 46 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Yapılan tam açıklama şöyleydi;

Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde istihdam edilmek üzere; KPSS (B) (KPSSP3 puanı 60 ve üzeri olanlardan) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda başvuru şartları ve sayıları belirtilen pozisyonların her birinin 3 katı kadar adaya yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 34 Programcı ve 12 Çözümleyici olmak üzere toplam 46 sözleşmeli personel alınacaktır.