Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.340,10 %0,44
        DOLAR 42,8256 %-0,04
        EURO 50,5736 %-0,03
        GRAM ALTIN 6.170,89 %0,01
        FAİZ 37,76 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 99,04 %0,07
        BITCOIN 87.653,00 %0,02
        GBP/TRY 57,9291 %0,13
        EUR/USD 1,1777 %-0,02
        BRENT 62,24 %-0,22
        ÇEYREK ALTIN 10.089,40 %0,01
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SGK primi işveren desteğinin süresi 2026 sonuna uzatıldı - İş-Yaşam Haberleri

        SGK primi işveren desteğinin süresi 2026 sonuna uzatıldı

        Bu yıl sonu sona ermesi öngörülen SGK pirimi işveren desteği uygulaması 2026 yılı sonuna kadar uzatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 09:18 Güncelleme: 25.12.2025 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        SGK primi işveren desteğinin süresi uzatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu yıl sonu sona ermesi öngörülen SGK pirimi işveren desteği uygulaması 2026 yılı sonuna kadar uzatıldı.

        Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilgili Cumhurbaşkanı kararına göre, işsizlik sigortası kanununun geçici 10. maddesi kapsamında öngörülen şartları taşıyan işverenlere sağlanan SGK işveren hisselerine ait tutarın İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden karşılanması uygulaması 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Başakşehir'de kaldırımda yürüyen yayalara otomobil çarptı

        Başakşehir'de kaldırımda yürüyen vatandaşlara seyir halindeki bir otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        ilk önce hangisini görüyorsunuz?
        ilk önce hangisini görüyorsunuz?
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        İki çocuğunu öldürüp intihar etti
        İki çocuğunu öldürüp intihar etti
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!