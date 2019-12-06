BİM'de bu hafta indirimli ne var?

SGK Tescil Ve Hizmet Dökümü kullanarak, adınıza uzun vade sigorta kollarında (Emekliliğe esas) bildirilmiş olan hizmetleri görüntüleyebilirsiniz. Bu hizmeti sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı vatandaşlar görüntüleyebilir. SGK hizmetleri çalışma şekillerine göre üçe ayrılır: 4A, 4B, 4C.

Eski sistemden gelme SGK 4A hizmeti Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olan çalışanlar, Bağ-Kur’a bağlı olanlar ise 4B hizmeti, Emekli Sandığı’na başlı olanlarda 4C hizmet dökümünü görüntülüyebilirler. Tüm sorgulamalar e-Devlet sistemi üzerinden ücretsiz bir şekilde sorgulayabilirsiniz. Peki bu hizmet dökümlerinde hangi işlemlere ulaşabilirsiniz?

İlk defa sigorta yaptıranların tarih ve sigortalarının sona erdiği tarih

Hangi şirkette çalıştığına dair bilgiler

Kaç gün sigortalı çalıştığı

Sigorta prim ödeme tarihleri

Sigortalı kişinin kimlik bilgileri

Geçmişe dönük hizmet tarihleri ve işlemleri

SGK Hizmet Dökümü Nerelerde Kullanılır?

SGK Hizmet Dökümü genel olarak yeni iş başvurularında, sosyal yardım alımlarında, genel olarak başvuru işlemlerinde diyebiliriz. İşte en çok kullanıldığı işlemler:

Emekli maaşı hesaplama ve sorgulama

SGK borçları sorgulama işlemleri

Ne zaman emekli olacağım işleminde

Mahkeme işlemlerinde

Vize alma işlemlerinde

Kıdem hesaplama işlemlerinde

İkramiye hesaplama işlemlerinde kullanılmaktadır.

SGK Hizmet Dökümü Nasıl Alınır?

Öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz gerekir. Buradan e-Devlet giriş işlemlerini yapmalısınız. E-Devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden şifre alabilirsiniz. Kullanıcı girişi yaptıktan sonra arama butonunda “Sosyal Güvenlik Kurumu” araması yaparak SGK’nın anasayfasına ulaşabilirsiniz. Daha sonra buradan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü kısmından sağ üst kısımda bulunan “Barkodlu Belge Oluştur” linkine tıklayarak SGK onaylı üzerinde barkod bulunan hizmet dökümü alabilirsiniz.

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Hata Veriyor Alamıyorum?

Eğer böyle bir hata ile karşılaşıyorsanız büyük ihtimalle E-Devlet sistemi üzerinde bakım ya da güncelleme çalışması olabilir. Bu durum sizden kaynaklı olmayabilir. Önerilen tavsiyeler; farklı tarayıcadan giriş yapmayı deneyin. Belirli süre sonra (15 dk) sonra tekrar giriş yapmayı deneyin.

SGK’dan Yapılan Diğer İşlemler