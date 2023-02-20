Sharma, yakın arkadaşının yaşamını yitirmesinin ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Yashpal Sharma, "Mumbai'deki bu programa katıldım. Her şey harika gidiyordu. Yüzlerce sanatçı oradaydı ancak sevgili sanatçımız Shahnawaz, ödülü aldıktan kısa bir süre sonra bir kriz geçirdi. Tüm program halkın yardımıyla durdu. Doktor Shahnawaz Pradhan'ı en yakın hastaneye götürdü ancak o hayata veda etti. Ruhu huzur içinde yatsın..." dedi.



Fotoğraflar: Instagram