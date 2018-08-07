Shakhter-Volga-Olimpiets - Luch Vladivostok maç önü

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Shakhter-Volga-Olimpiets, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü Luch Vladivostok takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 8 puanlı Shakhter-Volga-Olimpiets 4. sırada bulunuyor, Luch Vladivostok 4 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Shakhter-Volga-Olimpiets, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Luch Vladivostok son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 464 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shakhter-Volga-Olimpiets kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Luch Vladivostok sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler.

Shakhter-Volga-Olimpiets son hafta oynanan Avangard Kursk maçında 2-3 kazandı.

Luch Vladivostok ise Krylya Sovetov maçında 2-0 kazandı.

Shakhter-Volga-Olimpiets, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Shakhter-Volga-Olimpiets, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Luch Vladivostok, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Luch Vladivostok, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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