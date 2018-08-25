Shakhtyer Soligorsk - Dnepr Mogilev rakamlar

Shakhtyer Soligorsk ve Dnepr Mogilev, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:45. Maç öncesi Shakhtyer Soligorsk 35 puanla 4. sırada, Dnepr Mogilev 12 puanla 14. sırada bulunuyor. Shakhtyer Soligorsk son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Dnepr Mogilev, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 573. İddaa'da Shakhtyer Soligorsk kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Dnepr Mogilev kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Shakhtyer Soligorsk son haftadaki Dnepr Mogilev müsabasında 3-1 kazandı.

Dnepr Mogilev, Shakhtyer Soligorsk karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Shakhtyer Soligorsk, evinde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 2 gol yedi.

Dnepr Mogilev, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Dnepr Mogilev, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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