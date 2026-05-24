        Shakira'dan ayrılık açıklaması: Hayatımın en karanlık anıydı

        Shakira'dan ayrılık açıklaması: Hayatımın en karanlık anıydı

        Gerard Pique ile 11 yıllık ilişkisini 2022'de bitiren Shakira, yıllar sonra bu ayrılığa dair konuştu

        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 11:53
        "Hayatımın en karanlık anıydı"

        Shakira, çocuklarının babası olan eski futbolcu Gerard Pique ile ayrılığının ardından yaşadığı duygusal süreci anlattı.

        49 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı, The Times'a verdiği yeni bir röportajda, ayrılığı "hayatının en karanlık anı" olarak nitelendirdi.

        Kolombiyalı şarkıcı ile eski İspanyol milli futbolcu Pique, 2010'dan 2022'ye kadar birlikteydi. Bu ilişkiden Milan (13) ve Sasha (11) adında iki çocukları var.

        "ÇOK FAZLA ACI YAŞADIM"

        Shakira, ayrılık sürecini atlatmaya çalışırken, aynı zamanda babasının Barselona'ya uçarken geçirdiği ciddi bir kaza sonucu yaralanmasının ardından da ona bakmak zorunda kalmıştı. Bu da ayrılık sürecini Shakira için zorlu hale getirmişti.

        “Çok fazla acı yaşadım, ama bu beni belki de beklenmedik bir şekilde daha bilge bir insan yaptı. Ya da en azından daha güçlü...” diyen Shakira, "Seni öldürmeyen şey seni güçlendirir derler ve bu doğru. İnsanların hayatımızın herhangi bir anında başvurabileceğimiz bir dayanıklılığa sahip olduğunu öğrenmek inanılmaz" diye ekledi.

        "MİNNETTARIM"

        Ünlü şarkıcı, yaşadığı zorlukların bakış açısını nasıl değiştirdiğini anlatırken, "Bazen zorluklar ve acılar sayesinde ne kadar güçlü olabileceğimizi keşfederiz. Acı çekmek bazen sizi daha iyi bir insan yapar, arkadaşlarınızın ve destek aldıklarınızın değerini anlamanızı sağlar" ifadesini kullandı.

        "Hayat bazen berbat olsa da aynı zamanda güzeldir, ışık ve gölgelerden oluşur" diyen Shakira, "Bu yüzden hayata her an için, aydınlık ve karanlık anlar için, bana acı çektiren, bana çok değerli dersler veren, ustalarım haline gelen insanlar için minnettarım" diye ekledi.

        "AŞKA ZAMANIM YOK"

        Ayrılığın üzerinden yıllar geçse de Shakira, ailesi ve birlikte kurdukları hayat için Pique'ye hâlâ minnettar olduğunu söyledi.

        Ayrılıklarından dört yıl sonra Shakira, "Çocuklarımın babasına karşı her zaman kalbimde bir minnet duygusu taşıyacağım" derken, bu ilişkinin kendisini "bugünkü anne" haline getirdiğini de belirtti.

        Hayatının şu anki aşamasında önceliğinin aşk değil, çocukları ve kariyeri olduğunu söyleye Shakira, aşkla ilgili olarak, "Hayatımda buna yer veya zaman yok. İşlerim oldukça yoğun" ifadesini kullandı.

        AYRILIK EBEBİ ALDATMAYDI

        Shakira, Pique'den, kendisini aldattığı gerekçesiyle ayrılmıştı. Ayrılığın ardından Pique'nin, üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Daha önceki açıklamalarında, ayrılığı çok zor atlattığını belirten Shakira, aldatılma olayını ve hislerini çeşitli şarkılarında sert göndermelerle ifade etmişti.

