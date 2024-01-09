Sharon Osbourne: Artık eşimle cinsel olarak yakınlaşmak istemiyorum

Britanyalı ünlü rock grubu 'Black Sabbath'ın eski solisti Ozzy Osbourne'un eşi ve üç çocuğunun annesi Sharon Osbourne, ünlü şarkıcıyla özel hayatlarına dair açıklamalarda bulundu. Daha önce defalarca ünlü şarkıcının ihanetine uğrayan Sharon Osbourne, cinsellik itirafıyla dikkat çekti.

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Ozzy Osbourne ile 1982’de evlenen Sharon Osbourne; kuaförüyle, iki masözüyle, Rus bir genç kadınla ve bir aşçıyla kaçamak yaşamış, eşini defalarca aldatmıştı. Ancak Sharon tüm bunlara rağmen eşinden ayrılmamış, evliliğini devam ettirmişti.

Ozzy Osbourne, bu ihanet skandallarının ardından seks bağımlısı olduğunu söyleyerek, bu durum için tedavi olmuştu.