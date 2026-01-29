Sharon Stone: Ölülerin ruhlarıyla konuşuyorum

2001 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ölümden dönen Sharon Stone, o zamandan bu yana ruhlarla iletişim kurmasının ve sanat eserlerine ilham kaynağı olduğunu anlattı.

'Temel İçgüdü' filmiyle hafızalara kazınan 67 yaşındaki yıldız, oyunculuğun yanı sıra ve resim sanatıyla da ilgileniyor. Stone, resim yaparken eserlerini yaratmasına yardımcı olması için yabancı varlıklarla iletişim kurduğunu öne sürdü.

Hollywood yıldızı, verdiği yeni röportajda, "Sanırım bu kanal gerçekten açıldı, çünkü ailemin birçok üyesi öldü ve bu ölümler son 3,5 yılda çok hızlı gerçekleşti" dedi. Stone, "Gerçekten de bu yüksek bilincin benimle konuştuğunu duyuyorum. Bu portreler ortaya çıkmaya başladığında, gerçekten benimle konuştular" diye ekledi.

REKLAM

Oyuncu ayrıca, resimlerini bitirdikten sonra ruhlara teşekkür etme ihtiyacı hissettiğini belirtti.

"Bence insanların bana ruhlarını görmeme izin vermeleri gerçekten çok özel bir şey" diyen Stone, "Çünkü evrensel bilince inanıyorum. Birinin beni bilincine kabul ettiğine ve tanımadığım birinin portresini çizebildiğime inanıyorum. Kendimi çok şanslı hissediyorum" diye konuştu.