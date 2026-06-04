Sharon Stone şaşırtıcı boşanma nedenini yıllar sonra açıkladı

Bugüne dek başından iki evlilik geçen Sharon Stone, ikinci eşi Phil Bronstein'den ayrılığı hakkında konuştu.

Bir podcast yayınına katılan Stone, yaşadığı korkunç sağlık sorunu sırasında o zamanki eşinin gösterdiği tepki nedeniyle ikinci evliliğini sonlandırmaya karar verdiğini söyledi.

2000'li yılların başlarında memelerinde tümör olduğunu öğrendiğini anlatan 'Temel İçgüdü' filmi yıldızı, "Bunlardan biri sol mememin tamamından daha büyüktü. Doktor evime geldi ve 'Bakın, iki memenizin de alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu gerçekten kötü bir durum. Genellikle tümörler buraya kadar ilerlediğinde, ameliyata girmeden önce kanser olduğunu anlıyoruz' dedi" şeklinde konuştu.

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68 yaşındaki Stone, tümörlerinin iyi huylu olduğunu düşünse de işini şansa bırakmak istemediği için ameliyat olmaya karar verdiğini söyleyerek, o zamanki eşinin, kararını desteklemediğini açıkça belirtti.

Phil Bronstein'in tepkisini anlatırken, "Kocam 'Bu saçmalık!' dedi ve kalkıp odadan çıktı" diyen Stone'a podcast sunucusu, "Hangi kısım saçmaydı?" diye sordu.

"İki taraflı mastektomi (memenin alınması) olacağımı söyledim" diyen Stone, bu kararı nedeniyle eşinin çok sinirlendiğini anlattı.

Stone, eşinin her iki memesinin de alınması gerekeceği için üzgün olduğunu söyledi.

Stone, konuşmasını şöyle sürdürdü: Doktor ona, "Eğer onun gibi daha çok hastam olsaydı, bugün hayatta olan daha çok kadınımız olurdu. Oturup düşünmeniz gerekiyor" dedi. Ben de "Kararları ben veriyorum, sen değil" dedim.

Eşinin bu tepkisinin nihayetinde ilişkilerinin sonunu getirdiğini söyleyen Stone, "Evliliğimiz orada bitti. Olay bu kadardı. O an benimle işini bitirdi. Her şey sona erdi" ifadesini kullandı.

Stone, "Anlaşılıyordu. Bitmişti. Tamamen bitmişti. Benim yaptığımı saçma buluyordu. Aptalca olduğunu düşünüyordu. Çok fazla kararı kendi kendime verdiğimi düşünüyordu" diye ekledi.

Stone ile Phil Bronstein, 1998'den 2004'e kadar evli kaldı. Daha sonra oyuncunun tümörlerinin iyi huylu olduğu ortaya çıktı ve çift taraflı mastektomi ameliyatı geçirmesine gerek kalmadı.

Stone, 2021'de iyi huylu tümörleri aldırmak için ameliyat olmuştu. Oyuncu, geçirdiği ameliyat sırasında doktorun, kendisinin izni olmadan daha büyük meme implantları taktığını iddia etmişti.

Öte yandan Sharon Stone, ilk evliliğini 1984 ile 1987 yılları arasında Michael Greenburg ile yaptı.

Sharon Stone ve oğulları

Hiç biyolojik çocuğu olmayan Stone'un üç evlatlık oğlu var. İlk çocuğu Roan Joseph Bronstein'i, Phil Bronstein ile evliyken 2000 yılında evlat edindiler. Oyuncu, ikinci oğlu Laird Vonne'u 2005'te, üçüncü oğlu Quinn Kelly Stone'u da 2006'da evlat edindi.