Sheffield Utd: 0 - Arsenal: 6 |MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Arsenal, deplasmanda Sheffield United'ı 6-0 mağlup etti.
Arsenal, İngiltere Premier Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Sheffield United ile deplasmanda karşılaştığı maçı 6-0'lık skorla kazandı.
Bramall Lane Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Martin Odegaard, 13. dakikada Jayden Bogle (kendi kalesine), 15. dakikada Gabriel Martinelli, 25. dakikada Kai Havertz, 39. dakikada Declan Rice ve 58. dakikada Benjamin White attı.
Arsenal bu sonuçla puanını 61'e yükselterek 3. sıradaki yerini korurken, Sheffield United 13 puanla son sırada kaldı.