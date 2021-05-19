Kripto para piyasasının son günlerde dikkat çeken coinlerinden biri olan Shiba Token ya da diğer adıyla Shiba Inu araştırılıyor. "Doge Katili" olarak anılan Shiba Coin Mayıs ayındaki hızlı yükselişiyle dikkat çekti. "Dogecoin katili" Shiba Token hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

SHİBA COİN NEDİR?

Shiba Token olarak da bilinen Shiba Inu, Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir. "DOGE katili" olarak adlandırılan jeton, Dogecoin'den sonra modellendi.

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Dogecoin gibi şaka amacıyla oluşturulan Shiba Coin ve Mayıs 2021 itibariyle 6 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahip. Ethereum tabablı Shiba Coin'in Binance'de listeleniyor.