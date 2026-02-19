Shkendija - Samsunspor maçı TRT 1 canlı izle... Shkendija - Samsunspor maçı için nefesler tutuldu. Konferans Ligi'nde yoluna devam eden kırmızı-beyazlılar, 27 yıl sonra yeniden katıldığı Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 8 maçta 3'er galibiyet ve mağlubiyet 2 beraberlikle lig aşaması 12. sırada tamamladı. Temsilcimiz Samsunspor, zorlu deplasmanda galip gelip tur kapsını aralamak istiyor. Peki, Shkendija - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...