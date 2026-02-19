Canlı
        Haberler Bilgi Shkendija - Samsunspor maçı TRT 1 canlı izle: Shkendija - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Shkendija - Samsunspor maçı canlı izle: Shkendija - Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile karşı karşıya geliyor. Üsküp National Arena Todor Proeski Stadı'ndaki karşılaşma için geri sayım sürerken, Shkendija - Samsunspor maçının saati ve canlı olarak yayınlanacağı kanal sporseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Shkendija - Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Shkendija - Samsunspor maçı şifresiz canlı izle ekranı...

        Giriş: 19.02.2026 - 19:28 Güncelleme: 19.02.2026 - 19:28
        1

        Shkendija - Samsunspor maçı TRT 1 canlı izle... Shkendija - Samsunspor maçı için nefesler tutuldu. Konferans Ligi'nde yoluna devam eden kırmızı-beyazlılar, 27 yıl sonra yeniden katıldığı Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 8 maçta 3'er galibiyet ve mağlubiyet 2 beraberlikle lig aşaması 12. sırada tamamladı. Temsilcimiz Samsunspor, zorlu deplasmanda galip gelip tur kapsını aralamak istiyor. Peki, Shkendija - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

        2

        SHKENDİJA - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Shkendija Samsunspor maçı 19 Şubat Perşembe günü saat 23.00’te oynanacak.

        3

        SHKENDİJA - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Todor Proeski Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        KONFERANS LİGİ'Nİ 12'İNCİ TAMAMLADI

        Kırmızı-beyazlı takım, 27 yıl sonra yeniden katıldığı Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 8 maçta 3'er galibiyet ve mağlubiyetle 2 beraberlik aldı.

        Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşan Karadeniz temsilcisi, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetti, sahasındaki rövanşta ise 0-0 berabere kaldı.

        Konferans Ligi'nde yoluna devam eden kırmızı-beyazlılar, grup aşamasının ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Samsunspor, ikinci müsabakada Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Dinamo Kiev'i, üçüncü müsabakada da Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yenmeyi başardı.

        İzlanda temsilcisi Breidablik ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, ikinci yenilgisini yine Yunan takımı AEK karşısında yaşadı. Karadeniz temsilcisi, AEK'ye sahasında 2-1 yenildi. Samsun ekibi, grubun son müsabakasında üçüncü yenilgisini Alman temsilcisi Mainz 05'e karşı yaşadı. Mainz 05 karşılaşmasını 2-0 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, grubu 12. tamamlayarak play-off turuna kaldı.

        Avrupa kupalarında oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda 26 gol atma başarısı gösterirken kalesinde 20 gol gördü.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meljichi, Webster, Ramadani, Alhassan, Spahiu, Zejnulai, Mazari, Ibrahimi

        Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Makoumbou, Holse, Celil, Ntcham, Assoumou, Mouandilmadji

