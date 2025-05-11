SHOW TV'den Anneler Günü'ne özel tanıtım

Her daim kızı Bahar’ın yanında olan Gülçiçek’in şefkat dolu anları yürekleri ısıtırken bin bir zorlu yoldan geçen Devran ve Gülce’nin “İyi ki böyleyiz” sözleri, dimdik ayakta durdukları anlarla yüreklere dokundu. Annelerine yıllar sonra kavuşan Nuh ve Melek’in, anneleri Sumru’ya sıkıca sarılmaları, mutluluklarını gözler önüne serdi. Sevgisini hiçbir engel tanımadan gösteren Doğa’nın, annesi Kıvılcım’a “Seni seviyorum” demesi ise sevgi dolu anlar yaşattı. İskender ve Cavidan ikilisi ise anneye olan ihtiyacın hiçbir yaşta bitmediğini göstererek derin duygular hissettirdi.

Hayatın olağan akışında hem kendi için hem de çocukları için mücadele eden Bahar, evlatlarıyla ve torunlarıyla kurduğu güçlü bağ sayesinde anneliğin ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Güldür Güldür Show’un kadın oyuncuları ise canlandırdıkları rollerle bu özel günün anlamını içtenlikle hatırlattı.

Her karakterin anneliğe dair farklı bir yolculuk sunduğu bu tanıtım, izleyicileri derinden etkiledi.