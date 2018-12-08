Çarpışma’nın Perşembe günü ekrana gelen heyecan dolu 3. bölümünde, Zeynep’ten kızını kaçıranın Veli olduğunu öğrenen Adalı, seri ve şok baskınlar düzenleyerek Veli’ye ulaşmaya çalıştı. Cevher hakkında bir ipucu yakalayan Adalı, Veli’nin araç kiraladığı galeriye yanına polisleri de alıp gitti. İstediği bilgileri alamayan Adalı, galeri sahibinin Veli Cevher’i tanımadığını duyunca sinirlerine hakim olamayıp arabayla saldırdı. Veli Cevher’i köşeye sıkıştırmakta kararlı olan Adalı’nın galeriden sonraki durağı restoran oldu. Burada da istediği cevabı alamayan Adalı’nın başvurduğu sorgu yöntemi biraz sert oldu. Önceden çok iyi dost olan ikilinin, artık birer düşman haline geldiği Çarpışma’da Adalı’nın zaaflarına oynakta kararlı olan Veli’nin neler yapacağı ise merakla bekleniyor.

ADALI’NIN SORGU YÖNTEMİ;

“VELİ CEVHER NEREDE?”;

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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