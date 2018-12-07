Karakterlerin çatışmaları, kimi zaman Duygu yüklü, kimi zaman yüksek gerilimli sahneleri ile izleyicilerini ekran başına kilitleyen dizi, dün akşam sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Somera verilerine göre; Perşembe gecesi yayınlanan bölümün etiketi #kıyametkopacak ile ilgili 38.421 ileti, #Çarpışma etiketi ile ilgili ise 22.635 ileti ile toplam 61.056 ileti paylaşılmış oldu.



#kıyametkopacak, 8 saat 50 dakika Türkiye trend topic listesinde kaldı ve 1. Sıraya yerleşti. Etiket, dünya sosyal medya gündeminde ise; 6 saat 5 dakika kalarak 5. Sıraya kadar yükseldi.



İzleyicilerin enyoğun paylaşım yaptığı sahneler, Veli’nin ailesini kaybettiği çatışmanın sonrasında Kadir’le karşılaştığı sahne ve Zeynep’in “…hayatta herkesten çok sana güveniyorum Kadir” dediği sahneler oldu.



Çarpışma, 22 Kasım tarihinde başlamasına rağmen, Kasım ayında, sosyal medyada en çok konuşulan dizilerin zirvesinde, 1. Sırada yeraldı.

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